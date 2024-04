El Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora impugnó el convenio de Candidatura Común de Morena y sus aliados Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y Encuentro Solidario Sonora, porque no cumplió con la ley para registrar en tiempo y forma el convenio de candidatura común.

El presidente estatal del PAN Sonora, Gildardo Real Ramírez, denunció en conferencia de prensa que el consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE) actuó de forma ilegal, "gandalla", con favoritismo y de forma facciosa a favor de Morena y sus aliados.

Ello, porque les dieron la razón aún cuando no cumplieron la ley para registrar en tiempo y forma el convenio de candidatura común, por lo que exigen que se deje de actuar de forma parcial y se cumpla la ley.

Real Ramírez señaló que Morena y sus aliados no cumplieron con el plazo establecido para presentar el convenio de Candidatura Común que era a más tardar el día 30 de marzo.

No presentaron completos los requisitos legales que señala el propio artículo 99 BIS de la Lipes (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora).

Específicamente la fracción III, que señala que el convenio debía contener nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato.

Derivado de lo anterior, agregó, el IEE Sonora les otorgó una prórroga por 48 horas para que subsanaran sus deficiencias, garantizado con ello su derecho de audiencia.

Pero no obstante, dichos partidos al vencerse la prórroga de esas 48 horas, vuelven a presentar su solicitud, en vías de cumplimiento, a las 16 horas con 25 minutos del día 01 de abril, intentando con ello subsanar los requerimientos que se le hicieron el día 30 de marzo y solicitando una prórroga más, de 24 horas para poder cumplir en su totalidad.

Real Ramírez añadió que el IEE Sonora, al día siguiente de la presentación de dicha solicitud, es decir el día 02 de abril, emitió un nuevo acuerdo.

Si bien resuelve improcedente la solicitud de ampliación de 24 horas presentada por los partidos Morena y aliados, (lo cual de facto se dio), también resuelve, en una interpretación por demás ilegal, otorgarles un plazo de 1 hora con 4 minutos, para cumplir con lo requerido, aduciendo en esencia, que con la presentación el día anterior de su documentación no se habían acabado las 48 horas otorgadas.

Es decir, en una interpretación totalmente ilegal, porque a Morena y a sus aliados ya se le había otorgado su garantía de audiencia y vencido su plazo para cumplir.

El IEE Sonora de una forma facciosa a favor de los partidos, les otorgó de facto más de 24 horas, cuando legalmente ya no procedía y la consecuencia es que la Candidatura Común de Morena, PT, PVEM, NAS y PES, no debiera de existir por no haber cumplido con los requisitos legales para su procedencia.

Para justificar su determinación, el IEE trató de fundamentar sus acuerdos en una jurisprudencia que no resulta aplicable al caso, dado que la misma, trata de situaciones donde a los partidos no se les había otorgado la garantía de audiencia, situación que en este caso si aconteció, desde la aprobación del ilegal acuerdo de prórroga de 48 horas, resaltó.

El presidente del PAN Sonora solicitó a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral que actúen con total imparcialidad y respeto a la ley y que no se dejen presionar por Morena para que validen un acto notoriamente ilegal.

Asimismo, comentó que la dirigencia nacional del PAN están analizando interponer un procedimiento de remoción en contra los consejeros electorales del IEE Sonora, por este negligente actuar, ya que sin duda están afectando un principio elemental que rige la materia electoral, que es el de imparcialidad.

El presidente del PAN Sonora, Gildardo Real Ramírez estuvo acompañado por la secretaria general con licencia, Celina Aldana y el delegado del CEN del PAN, Osvaldo Contreras Vázquez.

