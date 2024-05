Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates, vicecoordinador de campaña del candidato a la reelección como alcalde de Padilla (PAN), fue asesinado la madrugada de hoy en su domicilio.

Aunque trascendió que el homicidio había sido con arma blanca, ni la Vocería de Seguridad de Tamaulipas ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas habían informado del caso.

Fue el propio candidato a presidente municipal, Manuel Silvestre Ruiz, quien informó del homicidio de Gerardo Gallegos, a través de un video.

“Lamento darles esta noticia, me parte el alma y me parte el corazón, me siento muy pero muy consternado y muy triste, pero debo informarles. Hace algunas pocas horas un compañero de escuela, de trabajo, de muchas batallas, colaborador cercano de esta campaña, nuestro buen amigo Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates fue asesinado en su domicilio”, expresó el alcalde con licencia, a punto del llanto.

Pidió enérgicamente a las autoridades competentes, “esclarezcan este cobarde asesinato, además, que se redoble la seguridad, no nada más en Padilla, en todos los municipios, que lo necesitamos”, señaló.

Silvestre Ruiz advirtió que quieren acabar con un pueblo alegre, con un pueblo que exige justicia y exige paz.

“Y hoy más que nunca exigimos justicia. Para sus amigos, colaboradores, para sus familiares, pero sobretodo para sus padres, mi más sincero pésame, sé por lo que están pasando, hace tres años le dediqué la campaña a mi hermano, hoy se la dedico a nuestro buen amigo Gerardo, que a pesar de todo siempre estuvo con nosotros”, expresó.

En Ciudad Victoria, el presidente en funciones del Comité Directivo del PAN Tamaulipas, Carlos Alberto Salinas Garza, lamentó el asesinato de Gerardo Gallegos.

“El día de hoy recibimos la lamentable noticia del asesinato de un joven que era parte del equipo del candidato a alcalde de Padilla, por parte de nuestro Partido Acción Nacional. Esta contienda ha sido manchada, anteriormente en Ciudad Mante, donde asesinaron a nuestro candidato (Noé Ramos)”, dijo Salinas en rueda de prensa.

¿Pudiera abundar del tema de lo sucedido hoy en Padilla, si era o no el coordinador de campaña del candidato?

“Entiendo que es alguien muy joven, y era vicecoordinador de la campaña de nuestro candidato en Padilla”, respondió.

Al preguntarle si consideraban que podría tratarse de un tema con motivo electoral, Salinas afirmó que no se deben hacer acusaciones irresponsables, “claro que el partido exige a las autoridades que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias”.

