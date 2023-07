El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se convirtió en el quinto aspirante presidencial de la oposición en bajarse de la contienda por su desacuerdo con el método acordado por las dirigencias partidistas y las organizaciones de la sociedad civil que integran el Frente Amplio por México.

En un video mensaje publicado en redes sociales, el político priista explicó que por congruencia, no puede estar de acuerdo en un método que deja más dudas que certezas, por lo que prefiere bajarse de la carrera presidencial de la alianza opositora.

“Hoy reconozco que ya hay un método y siempre que se avance en la democracia México gana, pero también, congruente con mis convicciones y con mis principios, debo de reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar”, expuso.

El exmandatario oaxaqueño aclaró que seguirá aportando ideas y trabajando por las mejores causas de México para construir la grandeza que todos queremos para nuestro país.

Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México. pic.twitter.com/jZNpH5Ratf — Alejandro Murat (@alejandromurat) July 2, 2023

Subrayó que lo que importa en las decisiones públicas no es la política o los políticos sino los ciudadanos, es decir, sus problemas.

“Hace algunos meses levanté la mano para hacer el candidato de mi partido lo hice convencido de que para crear la mejor versión de México debemos de proponer no descalificar debemos de unir, no de dividir, y por supuesto no podemos autodestruirnos, debemos de construir. La vida también me ha enseñado que a la gente se le conoce no por lo que dice que va a hacer, sino por lo que ya hizo, porque lo que vale no son los diagnósticos sino la ejecución y los resultados, como lo hicimos en Oaxaca”, remarcó.