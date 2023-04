Toluca, Méx.- La candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela aseguró que cuenta con la experiencia, preparación y trayectoria para solucionar los problemas de las y los mexiquenses.

Durante el arranque de su campaña dio a conocer propuestas que tienen como finalidad apoyar a las familias mexiquenses, modernizar el transporte público de la entidad y mejorar Toluca, la mejor capital del país.

Durante el arranque de su campaña ha sostenido encuentros con la militancia, simpatizantes y vecinos de los municipios de Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz, Atizapán de Zaragoza, Acolman, Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Atlacomulco y Toluca, ante miles de mexiquenses, donde Del Moral Vela lanzó su primera propuesta de campaña: el Salario Familiar, “que no solo va a ser rosa, sino que será para toda la familia”, mujeres, madres, hombres, jóvenes, adultos mayores, grupos vulnerables, niñas y niños e incluso mascotas.

Esta propuesta beneficiará a los 4.5 millones de hogares mexiquenses que podrán tener acceso y contarán con sus beneficios, como un apoyo bimestral de 3 mil pesos, acción que cumplirá a cabalidad al llegar a la gubernatura del Estado de México.

¡La Ruta de la Reconciliación es imparable! Seguimos recorriendo todo el #Edoméx, escuchando a las y los mexiquenses y uniendo a las familias para hacer los cambios que queremos.

Sostuvo que los mexiquenses no queremos que nos regalen las cosas, "este va a ser un apoyo para las familias, para que les alcance, es el cachito para que les alcance”.

La candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza ha dejado en claro que al ganar el próximo 4 de junio, será una gobernadora “de territorio, no de escritorio, no me van a ver todo el tiempo en el Palacio de Gobierno en Toluca, voy a venir a los municipios”.

“Me verán en los municipios gobernando con ustedes, me verán en el territorio, tomando decisiones juntos, con el pueblo y para el pueblo, aseguró Alejandra Del Moral Vela.

Además, propuso que, al llegar a la gubernatura, implementará una licencia y tarjetón gratuitos para mujeres choferes de transporte público, además de otras mejoras para este gremio y las y los usuarios que se desplazan por la entidad.

"Voy a instalar la ventanilla única de atención al transportista en todas las regiones del Estado de México, quiero que el gobierno esté cerca de ustedes y no que ustedes tengan que ir a buscar las oficinas del gobierno lejos de sus municipios, a muchos kilómetros de distancia".

MexiApp y tarjeta de prepago

Dijo que lanzará la MexiApp, una aplicación móvil para el transporte público mexiquense que será segura y gratuita para los usuarios y dará más trabajo a los choferes de taxis, así como una tarjeta de prepago para que sea más barato trasladarse en cualquier modalidad: autobús, vagonetas, taxis, Mexicable, Mexibús, tren suburbano y trolebús.

Subrayó que combatirá la chatarrización, por lo que impulsará créditos financieros a bajo costo para cambiar los autobuses y taxis viejos por nuevos.

Otra de sus propuestas es la puesta en marcha de capacitación y certificación de choferes del transporte público para mejorar el servicio con perspectiva de género, por lo que habrá mucho respeto a las mujeres y niñas, “su seguridad e integridad serán mi prioridad”, enfatizó.

También, Del Moral Vela presentó cinco propuestas para impulsar el desarrollo de la capital mexiquense, desde la reorientación del transporte hasta fortalecer el programa de bicicleta pública.

La candidata de la coalición Va por el Estado de México reconoció que “mientras más hagamos a Toluca bella, atraeremos mayor turismo a la capital del Estado de México” y será un polo de atracción turística para todo el país.

Sostuvo que “desde aquí, la capital política del Estado de México, hago mi compromiso de ganar la gubernatura de la entidad, esta elección va por mis hijos, va por sus hijos y va por nuestra casa que es el Estado de México, ¡hasta la victoria valientes, vamos a ganar!”.

