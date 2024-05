Cuautitlán Izcalli, Mex.- Para continuar con el proyecto de recuperación del Lago de Guadalupe, impulsado desde la sociedad civil, un grupo de aproximadamente 50 personas se dio cita para una jornada de reforestación en el lugar, declarado en el 2004 por el gobierno del Estado de México como Área Natural Protegida, colocando alrededor de cien cazahuates y fresnos en el ahora conocido “Corredor de Polinizadores”.

El proyecto avanza en el montaje de diques para que filtren el agua negra de descargas de los fraccionamiento y que no llegue al Lago de Guadalupe, lo que permitiría, a su vez, servir como vaso regulador para que el agua se infiltre y recargue los mantos acuíferos, explicó el biólogo Germán Ilucciolinu.

“Estamos creando vasos reguladores. Cuautitlán Izcalli depende de pozos de agua, no todos dependen del Sistema Cutzamala y de los que dependemos de pozos, muchos se están secando por exceso de explotación. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para nutrir el manto acuífero?, pues este tipo de trabajo también sirve como vaso regulador, hace que el suelo infiltre el agua y empiece a llenar los mantos que por desgracia nos estamos acabando; esto hace que las personas, en la próxima década, tengamos agua”, informó llucciolinu.

Además, lamentó que a pesar de ser una área natural protegida, ya detectaron que del lado del corredor polinizador se han metido ciudadanos en motos para intentar hacer actividades de tipo recreativas, sin embargo, dijo, lo que provocan son daños.

“Ya les tapamos el paso y también tenemos que evitar el acceso de caballos porque se comen las plantas y no dejan que se reproduzcan bien y ahí anidaban animales y ahora con eso pues no se puede. No se les prohíbe el paso a nadie, solo que no con vehículos motorizados. Y con los caballos que pasen por los diques pero que no pastoreen porque afectan”, sostuvo.

De igual manera, Germán enfatizó en la importancia de evitar que sigan llegando descargas de aguas residuales al embalse, pues de otra forma, será más lenta su recuperación. Por lo pronto, cruzando los diques el agua se limpia en un 80% y ya se ven humedales en los dos primeros filtros concluidos.

“Es necesario dejar de verter aguas sin tratarse al lago. Hay que recordar que es uno de los lagos más importantes del Estado de México y mucha de esta agua se us para el riego de campos, para el alimento que consumimos, por lo que no podemos seguir consumiendo alimentos con este tipo de contaminación. Que sepan que esto no lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la comunidad, la gente preocupada por la situación, pero bien podrían sumarse con sus recursos”, puntualizó.

