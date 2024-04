Cuautitlán Izcalli, Mex.- Diversas organizaciones civiles se reunieron para realizar una jornada de limpieza en el Lago de Guadalupe, cuerpo de agua contaminado con aguas negras que llegan de Nicolás Romero y en el que habitan ocho especies animales en peligro de extinción.

“Le demostramos al gobierno y a todo mundo que es posible limpiar nuestros cuerpos de agua nada más con voluntad”, coincidieron los asistentes a la jornada que comenzó a las 8:30 de la mañana del sábado en el corredor polinizador que comenzaron a crear desde enero del 2023.

Otra de las coincidencias de los más de 150 asistentes fue la consigna de “basta de quejarnos y vamos a poner manos a la obra”, pues afirman no se permitirán perder este espacio que puede ayudar a preservar el medio ambiente, retirando los desechos acumulados en uno de los humedales que construyeron como sociedad civil organizada.

El biólogo Germán Iucciolinu explicó en entrevista para EL UNIVERSAL que han trabajado desde hace un año y cuatro meses en la construcción de un corredor polinizador en el que destacó el levantamiento de un dique de filtración mecánica para limpiar el agua que llega al embalse.

“Lo hicimos a costo cero del erario y de la gente. Aquí llegan las aguas negras, topa el agua acá y se filtra por debajo y llega al Lago. Busqué a todos los camiones de escombros que encontré, de esos que van y lo tiran en cualquier lado y contaminan. ¿Por qué no usar esos materiales para un beneficio público si al final del día existen”, dijo, al tiempo de adelantar que ya trabajan en la construcción del dique B y posteriormente avanzarán a un tercero para fortalecer la limpieza del agua.

También habló sobre la colocación de humedales y plantas que ayudan a que los metales pesados con los que llega el agua sean absorbidos, evitando que contaminen el agua y causen daños a las especies que ahí habitan como el pato arcoiris, pato espátula, pato mexicano, pato canadiense; además de garza real, gallineta, aves marítimas, entre otras.

“Hacemos madrigueras, casas para aves, humedales. Estamos creando el corredor de polinizadores más grande de México, ese es el proyecto final; y el jardín botánico más grande del país. ¿Cómo?, con la comunidad, con ganas y con voluntad”, dijo, puntualizando que hay colaboración de diferentes asociaciones civiles, vecinos, empresas y áreas gubernamentales como la municipal, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Estatal Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

Con estos trabajos buscan generar conciencia, educar y reeducar a las personas de la necesidad de mejorar la situación, pero con acción. Por ello, en el corredor hay placas con información de la flora y fauna para que la gente pueda conocer y con códigos QR que los direccionan a la enciclovida de la Conabio.

Además, lamentó que los colectores del Lago de Guadalupe no estén concluidos, pues estos ayudarían a impedir la contaminación del agua. “Nosotros como colectivo, sociedad civil o empresas podemos construir todos los diques de filtración para las llegadas de agua negra a excepción de la llegada principal de Nicolás Romero. Esa es la entrada más grande y estos diques no servirían para ese proceso por el caudal que llega. Ahí tiene que haber una planta de tratamiento sí o sí, pero queremos empujar como sociedad a que sea tanto el movimiento que no les quede de otra que hacerlo”.

