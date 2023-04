En redes sociales ha circulado la captura de pantalla del estado de Whatsapp de un joven que llevó un arma de fuego a La Salle Neza, por lo que alumnos, profesores y padres de familia piden a las autoridades educativas y autoridades tomen cartas en el asunto pues temen un tiroteo.

Al parecer el exestudiante ingresó al plantel ubicado en Bordo de Xochiaca, ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, sin problema.

Lee también “Regresen a Tito”: roban perrito a joven en situación de calle enfrente de Fórum Buenavista

“No queremos morir”: joven alardea de su arma nueva en Neza

En la captura de pantalla un alumno escribió en un mensaje para su profesora:

“El día de mañana no nos presentaremos a clase debido a que un excompañero nos está amenazando de muerte, hoy ingresó a la escuela como si nada y llevaba un arma de fuego, por lo que tenemos cierto miedo porque, si ya entró hoy sin problema, no dudamos que mañana vuelva a ir. La queremos y una disculpa pero no queremos morir”, dice el texto.

Padres de familia temen por sus hijos

Una madre de familia que teme por la integridad de los alumnos habló con EL UNIVERSAL pero pidió anonimato debido a que desconoce las represalias que autoridades estudiantiles puedan tomar.

"Los profesores tomaron esta situación como broma y hasta el día de hoy siguen en esa actitud", aseguró la madre de familia.





Lee también Ofrecen recompensa para localizar un vestido de novia robado en Cuautitlán Izcalli: ¡La boda es este fin de semana!

“Mira la situación está delicada, no sé cómo puede repercutir. Los profesores están amenazantes con los chicos, les está pidiendo discreción, pero exijo que las autoridades nos den certeza sobre la seguridad de nuestros hijos”, contó.

Por medio de un comunicado viralizado en redes sociales han pedido apoyo al presidente municipal de Nezahualcoyotl Adolfo Cerqueda Rebollo.

Hasta el momento La Salle no se ha pronunciado al respecto.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

bmc