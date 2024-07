Toluca, Méx.- Inició la temporada de avistamiento de luciérnagas en el Valle de los Volcanes del Estado de México, por lo que la Secretaría de Cultura y Turismo invita a las todas las familiares a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

Debido al fenómeno de bioluminiscencia que producen las luciérnagas, los recorridos para admirar este espectáculo son nocturnos.

La recepción en los ecoparques es de 18:30 a 19:30 horas y la duración de la observación depende de cada sitio, aunque ronda entre las dos y tres horas.

La recepción en los ecoparques es de 18:30 a 19:30 horas y la duración de la observación depende de cada sitio. (Foto: especial)

Este año son 25 ecoparques en donde se tiene el avistamiento responsable de las luciérnagas y se ubican en los municipios de Amecameca, Ayapango, Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tlalmanalco.

Leer más: Cuándo es el Festival de las luciérnagas 2024 en Edomex

Recomendaciones

Al ser temporada de lluvias, se sugiere a las y los visitantes utilizar ropa y calzado adecuado, así como llevar impermeable.

Durante el recorrido se debe guardar silencio, no usar linternas o aparatos electrónicos que produzcan luz, seguir las indicaciones de los guías, no utilizar repelente de insectos ni perfume, no tocar a las luciérnagas, no tomar fotografías, así como no ingresar animales de compañía.

Es importante tomar en cuenta el reservar con anticipación; los costos varían según el sitio. La temporada de avistamiento 2024 concluye a finales del mes de agosto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr