En Tlaxcala y el Estado de México ya comenzó la temporada de luciérnagas. En ambos se realizan caminatas nocturnas por sus santuarios para apreciar estos insectos luminosos durante verano, cuando las lluvias hacen que salgan a buscar pareja.

Puebla también puede presumir que en uno de sus pueblos mágicos hay un santuario muy peculiar, pues el avistamiento ocurre a bordo de lanchas de remo, en una presa rodeada por un bosque.

Se llama Tlatlauquitepec, y tiene muchos atractivos ecoturísticos, incluida la observación de luciérnagas en temporada de lluvias.

¿Dónde está el pueblo mágico de Tlatlauquitepec?

Tlatlauquitepec está en la Sierra Norte de Puebla, muy cerca de los límites con el estado de Veracruz.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Ese pueblo mágico se encuentra entre montañas tupidas de bosques de pino y oyameles, donde constantemente llueve y se llenan de espesa neblina. Por este tipo de clima, goza de una gran biodiversidad, razón por la que se ganó el sobrenombre del 'jardín de la sierra’.

Lee también: Cuándo es el Festival de las luciérnagas 2024 en Edomex

Desde la ciudad de Puebla son poco más de 2 horas en auto y, desde la CDMX, poco menos de 4 horas.

¿Cuándo se puede hacer el recorrido de luciérnagas en Tlatlauquitepec?

Como en todos los santuarios de luciérnagas del país, el avistamiento ocurre durante verano, en época de lluvias.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

En el caso de Tlatlauquitepec, el banderazo oficial se dio el pasado 18 de mayo y se extenderá hasta finales de agosto.

¿Cómo es el recorrido de luciérnagas en Tlatlauquitepec?

Decíamos más arriba que el recorrido nocturno para ver luciérnagas en Tlatlauquitepec es singular y único en el país.

Se realiza en lanchas de remo en la Presa La Soledad, uno de los atractivos turísticos del pueblo, a unos 40 minutos al norte del centro.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Este cuerpo de agua está rodeado por montañas escarpadas y bosques húmedos, el sitio ideal para estos insectos que emiten luz con la finalidad de encontrar pareja.

Al caer la noche, verás varias lanchas de remo techadas, amarradas a las orilla de la presa e iluminadas por linternas.

El paseo en la presa tiene una duración de una hora aproxidamante. En todo momento te acompañará un guía, quien te dará una charla sobre las luciérnagas y su hábitat.

Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Algunas recomendaciones para disfrutar esta experiencia: es importante ir bien abrigado, no utilizar repelente de mosquitos, guardar silencio, no tomar fotografías con flash ni llevar objetos que emitan luz y no salir de los senderos marcados a la orilla de la presa.

Lee también: Lánzate al parque ecoturístico Valle Alegre en medio del bosque

¿Cuánto cuesta ver luciérnagas en Tlatlauquitepec?

Hay algunas touroperadoras que ofrecen recorridos nocturnos para ver luciérnagas en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec:

Ruta Mágica: $580 pesos por lancha compartida (de 4 a 6 personas). Incluye visita a las cascadas de Puxtla y Tenexate, recorrido en lancha, guía, chaleco salvavidas y merienda con pan y café de la región. Teléfono: (233) 132 7108.

Centro Ecoturístico Atltekitini: $250 pesos por persona. Incluye recorrido en lancha, refrigerio con café y pan y antojitos. Facebook: Centro ecoturistico "ATLTEKITINI" cuacualaxtla.

Gxaltigrillos: $250 pesos por persona. Incluye recorrido nocturno y café. Whatsapp: (231) 139 2940.

Explora: $450 pesos por persona. Incluye visita al mirador de la Cascada de Puxtla, mirador del puente La Soledad, guía y recorrido en lancha. Whatsapp: (221) 269 4659.

En el pueblo mágico de Tlatlauquitepec encontrarás varias cabañas y hotelitos para disfrutar un par de noches.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters