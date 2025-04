Starbucks regalará vasos reutilizables y otros por 40 pesos; descubre las promociones especiales por el Día de la Tierra

Del 22 al 27 de abril de 2025, Starbucks México se suma a la celebración del Día de la Tierra con una promoción que no solo cautiva a los fanáticos del café, sino también a quienes aman los detalles únicos.

Además, este año también habrá una versión completamente gratuita del vaso reusable del Día de la Tierra, disponible únicamente el 22 de abril, al pedir bebidas seleccionadas.

¿Cómo aplicar las promociones de Starbucks por Día de la Tierra?

En la compra de una bebida tamaño Grande o Venti, no importa si es caliente o fría, podrás adquirir un vaso reusable edición especial por tan solo 40 pesos adicionales, una estrategia que busca incentivar hábitos más sostenibles entre los consumidores.

Durante los seis días de la promoción, los clientes podrán elegir entre varias colecciones de vasos reutilizables que han marcado diferentes momentos del año. Entre ellas destacan:

Día de Muertos 2024

Día Internacional del Café 2024

Edición PSL (Pumpkin Spice Latte) 2024

Reusables de Verano 2024 (helado azul y helado amarillo)

Spring 2024 y Spring 2025

Colecciones invernales (Winter 2024, Oso Winter 2025)

San Valentín 2025

Navidad 2024

Con más de 104 mil vasos disponibles, esta campaña estará vigente únicamente en tiendas físicas de Starbucks a lo largo de la República Mexicana (excepto en el aeropuerto de Cancún), hasta agotar existencias. Es importante tener en cuenta que no aplica para pedidos a domicilio ni mediante aplicaciones como Didi, Uber o Rappi.

Starbucks regalará vasos reusables por Día de la Tierra: ¿cómo aplicar la promoción?

Vasos gratis por un solo día: así puedes conseguirlos

Además de la compra con descuento, Starbucks ofrecerá vasos reusables edición Día de la Tierra 2025 completamente gratis, pero solo el 22 de abril. Para obtener uno, debes comprar una bebida preparada en barra en tamaño grande o venti:

Si compras una bebida caliente (400 mL o 500 mL), recibirás el vaso reusable caliente edición 2025.

Si eliges una bebida helada o un Frappuccino en tamaño venti (500 mL), obtendrás el vaso reusable helado edición 2025.

La dinámica está limitada a un máximo de cinco vasos de cortesía por ticket, y solo estarán disponibles hasta agotar existencias: hay 116,610 vasos calientes y 92,322 vasos helados disponibles a nivel nacional.

La promoción no aplica a bebidas embotelladas ni café del día, y no es válida en servicios Pick Up o entregas a domicilio. Tampoco puede combinarse con otras ofertas, cupones o beneficios del programa Starbucks Rewards.

