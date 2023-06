Al grito de ¡Pago completo! Y ¡Paro laboral del ciclo escolar! los integrantes del sindicato de maestros al servicio del Estado de México se manifiestan frente a palacio de gobierno del mexiquense, en demanda de la inmediata dispersión del pago de colaterales para los 100 mil agremiados de esta organización y castigo para los responsables de la agresión ayer de cinco docentes en el bloqueo de periférico Norte.

La presencia de los manifestantes no solamente se encuentra en Toluca sino también hay una agrupación en Chalco, en la prolongación Bordo de Xochiaca, a la altura del Guerrero Chimali y también hay presencia en la caseta de San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, sobre la autopista México-Pachuca.

Caseta de San Marcos en la México-Puebla. Foto: Especial

Desde las 09:00 de la mañana se concentraron en el monumento al maestro en la capital Mexiquense y marcharon hacia palacio de gobierno, en el centro de la ciudad, donde se mantiene la presencia de más de 3 mil maestros que representan a los agremiados.

Lee también Fallece de un infarto conductor en autopista México-Querétaro durante bloqueo de maestros

¿Por qué se manifiestan los maestros?

Los inconformes amagaron que si este día no reciben el pago de las colaterales, que dicen, es la compensación de su salario mensual, se irán a paro de labores y al cierre del ciclo escolar de manera inmediata. Informaron que tiene la representación de cada una de las 13 regiones a quienes autoridades Mexiquense convocaron para establecer el diálogo.

Además, desconocieron los acuerdos que fueron anunciados ayer por el gobierno Mexiquense, por parte del secretario de educación, Gerardo Monroy y el secretario de finanzas Rodrigo Jarquín Laura, junto con el secretario general del sindicato Marco Aurelio Carbajal.

Maestros bloquean Bordo de Xochiaca en Chimalhuacán. Foto: Especial

Señalaron que les da desconfianza el hecho de que el gobernador no haya salido en la fotografía con la firma del acuerdo anunciado por la tarde de ayer, además alegan que el trabajo ya lo realizaron por lo que no comprenden por qué no recibirán el pago correspondiente esa misma quincena y deben esperar hasta la próxima semana.





bmc