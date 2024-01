Atizapán de Zaragoza, Méx. Un georradar que permitirá analizar cavidades en las 34 zonas minadas detectadas en este municipio, su dimensión, capacidad, longitud, dirección, entre otros aspectos, fue dado en comodato por la empresa Linde al Gobierno de Atizapán de Zaragoza y recibido por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, informaron autoridades locales.

Cabe recordar que en Atizapán de Zaragoza se tienen identificadas 34 zonas minadas en las que se ven afectadas de manera directa e indirecta 10 mil 281 viviendas y 37 mil 031 habitantes, indicó a finales del año pasado Javier Torres Correa, jefe del departamento de Atlas y Gestión Integral de Riesgos de Atizapán de Zaragoza.

Héctor Elorriaga Mejía, coordinador de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente municipal, informó que personal especializado en riesgos trabajará con el georradar, este aparato indicará hacia dónde van las cavidades que están ubicadas debajo de viviendas, si hay un venero, la profundidad y el metraje cúbico a rehabilitar en cada zona.

Lee también Joseph | Migrante haitiano: “Estoy bien, me siento contento en este lugar”

Georradar para analizar zonas minadas en Atizapán de Zaragoza. Foto: Especial

“Es prevención para poder actuar en tiempo y forma en el relleno de las cavidades. Primero, salvar vidas, y también salva el patrimonio de los atizapenses que tuvieron la mala fortuna de construir sobre una cavidad”, explicó.

Con este georradar “vamos a triplicar el volumen de lo que estábamos haciendo, porque ya vamos a saber dónde tirar, cómo tirar, en qué zona, cuál es la zona más afectada”.

En los dos primeros años de la administración municipal, el volumen de hidróxido de calcio suministrado para rellenar las minas mezclado con mineral de perlita asciende a 8 mil 260 metros cúbicos; de ellos, 4 mil 240 fueron utilizados en el año 2022 y 4 mil 20 en el 2023.

Lee también FOTOS: Bomberos controlan incendio en Tlalnepantla; columna alcanzó varios metros de altura

Georradar para analizar zonas minadas en Atizapán de Zaragoza. Foto: Especial

“Somos el único municipio en todo el país que cuenta con este equipo. Nada más lo tiene la UNAM, uno el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) y algunas fiscalías. A nivel nacional somos el único municipio”, añadió Elorriaga Mejía.

“Esta es una muestra de la confianza que tienen con esta administración, de que juntos, entre sector privado y las autoridades municipales, puede haber buenos acuerdos, buenos logros”.

En Atizapán de Zaragoza hay minas con hasta 30 metros de profundidad desde el piso de la calle a la mina. En su interior, hay galerías con 3 o 4 metros de altura, donde incluso caben y pueden transitar camiones, tal como le ha tocado documentar a EL UNIVERSAL.

Lee también Detienen en Ecatepec a Luis Felipe “N”, uno de los objetivos más buscados por homicidio

Georradar para analizar zonas minadas en Atizapán de Zaragoza. Foto: Especial

Las minas detectadas en el territorio municipal son de tepojal, un material de la familia del tepetate que es idóneo para fabricar block cuando es mezclado con concreto, indicó Elorriaga Mejía.

De los años 40 a los 60 del siglo pasado, hubo una sobreexplotación del suelo para llevar material de construcción a la Ciudad de México, dejando terreno minado en diversos puntos de Atizapán de Zaragoza y en otros municipios aledaños. En los años 70 se estableció un decreto del Gobierno del Estado con el que quedó prohibida la realización de esas labores.

Para la mezcla de relleno, los materiales son donados por la empresa Linde. Con apoyo del Gobierno del Estado de México, Protección Civil municipal certifica el material, el cual es amigable con el ambiente, no afecta el agua, no contamina y no genera un problema ambiental posterior.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss