Toluca, Méx.- Al menos 50 personas, señalados como extorsionadores de comerciantes en inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Toluca, fueron aprehendidos por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en un megaoperativo en esa zona de la capital mexiquense.

La dependencia dio a conocer que en el despliegue participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, así como la policía municipal para detener a presuntos extorsionadores de la zona que tenían como víctimas a locatarios y comerciantes del lugar.

Esta mañana, #FiscalíaEdoMéx, con apoyo de policía municipal de @TolucaGob, @SS_Edomex y @GN_MEXICO realizaron acciones operativas para cumplimentar órdenes de aprehensión y combatir la extorsión en la Central de Autobuses de #Toluca. 50 personas han sido presentadas ante el MP. pic.twitter.com/LKwNG3GNhG — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 27, 2024

Todos los detenidos, entre ellos algunas mujeres y menores de edad, fueron trasladados a las oficinas centrales de la FGJEM para ser presentados ante el Ministerio Público y definir su situación jurídica.

Algunos de ellos, fueron señalados por las propias víctimas como parte de la célula que operaba en el lugar y los mantenía amagados, por lo que fueron detenidos en flagrancia.

La fiscalía estatal indicó que en este despliegue acudieron al lugar para cumplimentar entre 10 y 15 órdenes de aprehensión en contra de presuntos delincuentes de la zona; aunque al momento de ejecutarlas, algunas personas intervinieron y pretendían impedir el actuar de los uniformados, por lo que fueron detenidas.

Las autoridades determinan quiénes serán presentados ante el Ministerio Público por su probable responsabilidad en la extorsión de comerciantes y quiénes tienen otros delitos, mientras que el resto podrían ser liberados al no tener imputaciones.

Extorsión en Toluca

A la fiscalía acudieron familiares de algunos de los aprehendidos, quienes indicaron que sus hijos o hijas fueron aprehendidos sin razones aparentes y hasta el momento no les habían informado cómo podían comunicarse con ellos, ni las razones por las que los mantienen en este sitio.

“Mi hijo es checador de Flecha Blanca, de los camiones, él estaba haciendo su trabajo, desafortunadamente no tienen una oficina o espacio fijo, sólo se mantiene sobre la vía Isidro Fabela, porque debe estar verificando que los autobuses salgan a su hora. Lamentablemente lo detuvieron y lo golpearon, hay video sobre el abuso, no se vale que hagan eso, los policías están para cuidarnos”, dijo Isaac Arias, padre de uno de los detenidos.

El señor hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez , para que los inocentes que fueron aprehendidos durante el operativo no sean consignados sin fundamento, pues en su caso el menor tiene 17 años y no ha podido hablar con él, tampoco sabe su estado de salud y pidió que un médico legista lo revise y descarte que haya lesiones graves.

“Voy a ir hasta la Presidencia si no sacan a mi hijo, lo quiero libre, lo quiero bien, esto no se hace, la autoridad está para cuidarnos, no para amagarnos, por qué no le leyeron sus derechos”, agregó el papá.

Desde hace varios años empresas de transporte foráneo adscritas a la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) del Valle de Toluca, representada por Odilón López Nava, y los comerciantes del Mercado Benito Juárez, han denunciado constantes robos por motorratones, además de la extorsión por parte de células delictivas de la zona, quienes “azotaban al comercio formal y cobraban cuota a los informales o ambulantes”.

