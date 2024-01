Jalisco.- Habitantes del municipio de Teocaltiche, Jalisco, presentaron una denuncia penal en contra de elementos de la Policía estatal, por presuntos abusos y violaciones a sus Derechos Humanos.

Además, acusaron al personal operativo de irrumpir en casas habitaciones, sin órdenes de aprehensión, con la intención, dijeron de amenazarlos con fabricarles pruebas en su contra.

Uno de los testimonios consignados en una de las denuncias penales, es el de una ama de casa, quien señaló a los policías estatales de ingresar sin una orden judicial a su domicilio, generar destrozos y golpear a su esposo, delante de sus hijos.

“Alrededor de las 2.00 pm de la tarde, mientras me encontraba cocinando empecé a escuchar unos ruidos extraños; por lo tanto me asome para ver qué era lo que estaba pasando; cuando salí miré de 3 a 5 patrullas de la policía estatal los cuales ya habían forzado la puerta para entrar a mi hogar, por lo tanto les cuestione el por qué, a lo cual ellos me contestaron con voz alta e insultos; por lo tanto ingresaron hasta dentro de mi casa sin ninguna autorización ni permiso mío, por lo cual fue a la fuerza, dejándome un desastre, rompiéndome cajones y esculcando; por igual mientras tanto seguían agrediéndonos verbalmente, tanto como a mí y a mis niños y golpeando a mi esposo, por lo cual, mis niños se asustaron mucho después de haberme quebrado mis muebles y pertenencias y llevándose una parte de mi electrodomésticos (estufa, refrigerador)“, señala la víctima en su denuncia presentada ante el Ministerio Público.

En un video hecho llegar a este medio de comunicación, se ve a la distancia a un uniformado, ingresar por la azotea, a una casa habitación.

Testigos de lo ocurrido, contaron que el sujeto y otros presuntos elementos más, dijeron a los propietarios pertenecer a la Policía estatal de Jalisco y que iban a realizar un cateo.

Enfatizaron que los presuntos policías no presentaron una orden judicial para irrumpir en el domicilio, ni para sustraer objetos de los habitantes, como lo hicieron, por lo que las víctimas adelantaron que presentarán la denuncia penal correspondiente.

En otro video, se ve a los mismos elementos, cuando trasladan un refrigerador en la batea de la patrulla y que, a decir de algunos pobladores, es un hecho que no han justificado los elementos.

Otros casos de abuso policial

Los ingresos de supuestos policías estatales a casas habitación y comercios, sin una orden judicial, se suman a otras denuncias que han realizado los vecinos de ese municipio ubicado en el vértice que hacen los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.

También han denunciado públicamente abusos en contra de la población y violaciones a sus derechos humanos, como lo ha documentado y dado a conocer EL UNIVERSAL.

“Siembran pruebas y entran a las casas sin importarles que no tengan una orden de cateo. En sus informes dicen cosas totalmente distintas a la realidad. La gente por eso no los quiere en el pueblo, porque en todo momento han cometido abusos“, sostuvo otro de los testigos.

Otro de los casos más sonados ocurrió en octubre, cuando supuestamente informaron que en una casa de la colonia La Maravilla, se había encontrado una fuerte cantidad de armamento y equipo táctico.

Una testigo y familiar de los propietarios del inmueble, desmintió esa versión policial y aseguró que presuntos oficiales de la policía estatal, aprovecharon que los dueños se encontraban de vacaciones para entrar, destrozar todo a su paso y llevarse los artículos de valor como pantallas y otros electrodomésticos.

Fuerzas federales y habitantes de Teocaltiche, han sido objeto también de múltiples ataques perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La mañana del 20 de noviembre del año pasado, tres militares murieron y tres más resultaron heridos tras ser atacados por una célula fuertemente armada de esa organización criminal.

El ataque con “Monstruos” (que quedó grabado en video) detonó un enfrentamiento en la parte norte de Jalisco, donde se reportaron narcobloqueos.

Gerardo González Ramírez, “El Apá”, o "El Geras", líder regional del CJNG, se atribuyó el ataque.

Las áreas federales de seguridad, revelaron que muy cerca de donde fue perpetrada la ofensiva criminal, había una presencia importante de policías estatales, que no acudieron al apoyo del personal militar.

Las fuentes consultadas sostuvieron que las fuerzas estatales arribaron varios minutos después de ocurrido el hecho.

Las áreas de seguridad jaliscience, dijeron no tener conocimiento de lo ocurrido en días pasados, pero indicaron que van a investigar la veracidad de los hechos ocurrido en la colonia El Tanque.

