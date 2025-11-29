Si existe un punto en el mapa donde las tradiciones textiles de México se encuentran para celebrar su vitalidad, diversidad y belleza, es Original, el Encuentro de Arte Textil Mexicano, que este 2025 vuelve a la CDMX con una edición que invita a recorrer el país entero sin salir del Complejo Cultural Los Pinos.

Hoy y mañana puedes recorrer un vasto corredor cultural donde puedes convivir con más de 400 artesanas y artesanos provenientes de las 32 entidades del país y del pueblo afromexicano mascogo.

Para esta edición Original reúne a 12 artesanas y artesanos de Armenia, Chile, China, Noruega, Nueva Zelanda y República Dominicana para fortalecer el intercambio creativo y cultural y para que conozcas su trabajo.

Se estima que estarán disponibles 70 mil piezas (en exhibición y para vender), entre textiles, arte decorativo y utilitario, joyería, orfebrería, fibras vegetales, vidrio, talabartería, madera, alfarería, cerámica...

¿Cómo llegar a Los Pinos y en qué horarios está abierto Original 2025?

Para quienes buscan experiencias que conecten con la identidad de México, Original, Encuentro de Arte Textil Mexicano, ofrece un recorrido vivo por los colores, sonidos, técnicas, rituales y prácticas que sostienen el arte textil.

Foto: Gerardo Luna. Secretaría de Cultura

Este año el acceso es gratuito.

Abre de 10:30 a 19:30 horas, con entrada por Puerta 1 de Los Pinos, sobre Parque Lira, cerca del Metro Constituyentes (L7) y del Metrobús Parque Lira.

Podrás visitarlo hasta el 30 de noviembre.

¿Qué ver y hacer en Original 2025?

Además de la expoventa, Original, Encuentro de Arte Textil Mexicano, contará con un espacio para danzas y música originaria.

Foto: Original México

“Original no es solo un evento, es una política cultural que acompaña, reconoce y protege a las comunidades creadoras”, expresó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura durante la inauguración del encuentro.

La funcionaria destacó también que Original 2025 promueve mercados justos, capacitaciones y acciones para cambiar la conciencia del consumidor: no regatear, valorar la pieza y reconocer el patrimonio vivo detrás de cada creación.

Se hizo, además, una redistribución del espacio que permite recuperar áreas verdes para favorecer la convivencia comunitaria.

Así es el encuentro textil Original 2025

Los visitantes pueden recorrer 13 mil metros cuadrados de exposición y venta en la que será posible adquirir piezas auténticas directamente de los más de 400 artesanas y artesanos de las 32 entidades, portadores de tradición de 32 pueblos originarios, junto con la presencia del pueblo afromexicano mascogo.

Foto: Original México

Se imparten talleres para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; habrá pasarelas de diseño artesanal, el Foro Original donde los artesanos tendrán la posibilidad de hablar de su trabajo, cosmovisión y técnicas; y no podrán faltar las presentaciones de música y danza.

¿Qué talleres hay en Original 2025?

Escuincles (5 a 15 años)

Con 27 sesiones, las niñas, niños y jóvenes podrán acercarse a la música tradicional, a juegos lúdicos, cultura alimentaria, artes gráficas y procesos artesanales.

Entre los talleres más atractivos:

- Rostros yoreme: Colores y tradición, se trata de un taller de tallado en madera impartido por el maestro Evaristo Leyva Mance de Sinaloa.

- Entre palmas: Joyería en trama natural (fibras vegetales), con Yuleni Mayel Jiménez Chino, Guerrero.

Foto: Original México

- Colores del vuelo: aquí aprenderás a hacer un mosaico con arte plumario con Alma Alicia Arias Díaz Barriga, maestra artesana michoacana.

Nanas y Tatas (60+ años)

Se impartirán seis talleres guiados por maestras y maestros artesanos de varias entidades.

- Pompones de tradición: un espacio para adentrarse en la elaboración de tlacoyales de lana con la artesana Marcela Vicente Sosa de Oaxaca.

- Entre agujas e hilos: el arte del deshilado, con María Inés Loera Velasco, Aguascalientes.

También hay talleres impartidos por artesanas guatemaltecas Milvian Aspuac, Ivette Curruchiche, Ixmukane Rodríguez y Silvia Natividad Co Coy.

Pasarelas, un imperdible de Original 2025

Las pasarelas, ya una tradición del encuentro, reunen a 60 artesanas y artesanos. Se trata de un momento clave donde la maestría textil se convierte en diseño, escena y narrativa comunitaria.

Foto: Gerardo Luna. Secretaría de Cultura

Habrá una cada día a las 19:00 horas.

Lánzate a un taller textil

Uno de los estrenos de Original 2025 son 18 talleres dedicados a puntadas tradicionales como lomillo (Edo. Méx.), pata de gallo (Hidalgo), cruz (Campeche) y corazón amarrado (Puebla).

Son impartidos por maestras de Campeche, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, pertenecientes a pueblos jñatrjo / ñsatjo (Mazahua), otomí, maayat’aan (Maya), nahua, mazatecos, purépechas y zapoteco.

Foto: Original México

Todas las piezas creadas por el público formarán una obra colectiva que ambientará la pasarela final del 30 de noviembre.

Huapangos y danza contemporánea en el jardín Original 2025?

Las actividades escénicas se desarrollan en el Jardín Original, ubicado en el helipuerto de Los Pinos. Un espacio abierto y monumental perfecto para espectáculos.

Hsy música tradicional, poesía, sones, huapango, chilenas, danza ritual y fusiones contemporáneas.

Foto: Original México

Entre las agrupaciones participantes están los Tamborileros de Nacajuco, Tabasco; Trío Temple Huasteco de Tihuatlán, Veracruz; bailarines de la Danza del Venado de Tórim, Guaymas, Sonora; Murga Xicohtl, con fusión de carnaval tlaxcalteca, balcánico y rock en náhuatl; diablada con danzantes de Juxtlahuaca y Huajuapan de León, Oaxaca, y de Cuajinicuilapa, Guerrero, además de Sonex, desde Xalapa, con son jarocho y jazz.

¿Qué hay en Foros Original?

Se trata de un espacio en el que sellevan a cabo sesiones de diálogo en el Cencalli, donde artesanas, artesanos, especialistas y representantes culturales nacionales e internacionales discuten temas como colaboraciones éticas, derechos y propiedad intelectual, historia y técnicas textiles, resistencia cultural, autonomía económica, narrativas artesanales y cruce entre tradición y tecnología.

¿Hay gastronomía en Original 2025?

La experiencia se complementa con las tradicionales cocinas de humo, con propuestas gastronómicas de ocho estados que pondrán ante los comensales: quesadillas, cocina de insectos, tlayudas, relleno de puerco, tostadas chinamperas, tamales, atoles y pan de maíz, chilate, café, quesos artesanales, pib y agua de chaya entre muchas otras delicias.

Más información en Facebook: 'Original México'.

