En mayo, la Noche de Museos en CDMX tendrá un cambio importante: la Secretaría de Cultura de la ciudad estableció que no se celebrará el último miércoles del mes, sino mañana, el domingo 18, con motivo del Día Internacional de los Museos.

La cartelera ya está lista y aquí te compartimos 7 de las mejores experiencias en esta Noche de Museos.

Talleres y actividades espaciales del Planetario Luis Enrique Erro

Este 18 de mayo también es el Día Mundial de la Astronomía, así que el Planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco, celebrará por partida doble con talleres y actividades en varias sedes.

Foto: Facebook "Planteario Luis Enrique Erro IPN"

En Pilares Vasco de Quiroga se crearán lunas y estrellas con técnica de filigrana, bordados del cielo estrellado e incluso cuerpos celestes de cartonería.

En la ESIA Ticomán se instalarán telescopios especiales para realizar observaciones solares y también se exhibirán diversos minerales y fósiles.

Y, en la Escuela De Iniciación Artística No. 3 se celebrará un concierto especial con algunos temas relacionados al espacio, como Fly Me To The Moon, Moondance Fever, September y más.

Todos serán de entrada libre, aunque cada uno tendrá un cupo limitado, así que te recomendamos llegar temprano.

Facebook: “Planetario Luis Enrique Erro IPN”.

Experiencia audiovisual en el Centro de Cultura Digital

Como parte de la exposición ‘Naturficial. Tecnologías vivas’, del artista Jaime Lobato, el Centro de Cultura Digital (debajo de la Estela de Luz) abrirá sus puertas para que te unas a un recorrido guiado por el propio artista, con enfoque especial en una de sus obras de arte más llamativas: ‘Luz Exiliada’.

Es una instalación audiovisual efímera compuesta por esculturas que emiten luz propia naturalmente, ya que en ellas habitan bacterias marinas bioluminiscentes.

El entorno sonoro fue creado con inteligencia artificial y un proto: alfabeto de las moléculas que hacen posible este fenómeno lumínico.

La luz de las bacterias es efímera y solo dura 4 días.

El evento iniciará a las 5:00 p.m. La entrada será gratuita y el cupo estará limitado a 120 personas.

Más información al teléfono: (55) 1000 2637.

Visita dramatizada en el Museo Nacional de la Revolución

Debajo del emblemático Monumento a la Revolución se encuentra el Museo Nacional de la Revolución, en el que se exhiben fotografías, documentos, objetos originales, maquetas y esculturas que relatan la importancia de esta época.

Foto: Museo Nacional de la Revolución

Las valientes adelitas y revolucionarios fueron sus protagonistas, y actualmente son iconos de la cultura mexicana.

Los actores Virginia Mares y Pablo Saldaña darán vida a un par de ‘ánimas’ de estos personajes para hacer un recorrido dramatizado que contará la historia de la Revolución y se dará voz a aquellas personas que han sido olvidadas.

La actividad comenzará a las 5:30 p.m. Será totalmente gratuita, aunque el cupo será de 50 personas.

Manda correo a: mnr.difusion@gmail.com

Concierto de guitarra en el Museo Nacional de la Acuarela

El Museo Nacional de la Acuarela fue fundado en 1967, siendo el primero en el mundo en dedicarse exclusivamente a esta técnica. También es uno de los más ‘aesthetic’ de la CDMX, debido a que está en una típica casona de Coyoacán, rodeada de jardines, cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo.

Para esta Noche de Museos se está preparando una velada especial, ya que el recinto será escenario de un recital de guitarra clásica, a cargo del músico Orlando Fernández de Lara Mejía.

El concierto comenzará a las 5:00 p.m. La entrada será gratuita, pero el cupo estará limitado a 50 personas.

Mayores informes al teléfono: (55) 5554 8359.

Dibujo libre en el Museo del Estanquillo

En pleno Centro Histórico de la CDMX, un bello edificio de 1890 aloja el Museo del Estanquillo, que exhibe la colección privada del escritor Carlos Monsiváis.

En esta Noche de Museos se reflexionará de forma lúdica sobre el futuro de estos espacios.

Foto: Sectur CDMX

Tomando como punto de partida la pregunta: ¿cómo serán los museos del futuro?, la actividad consistirá en escribir o dibujar la respuesta en los muros del tercer piso del recinto, pensados para ser espacios de conversación.

La actividad iniciará a las 6:00 p.m. La entrada no tendrá costo pero estará limitada a 25 personas.

Llama al teléfono: (55) 5521 3052, extensión 101.

Arte reciclado en el Centro Cultural Árbol de la Noche Victoriosa

¿Se puede hacer arte con materiales reciclados? ¡Sí! Y lo podrás comprobar a espaldas del histórico Árbol de la Noche Victoriosa (cerca del Metro Cuitláhuac), donde el centro cultural homónimo prepara una visita dramatizada y exposición.

De la mano de la diosa egipcia Isis, podrás observar las increíbles obras y recreaciones de bustos y monumentos de Mesoamérica y el Antiguo Egipto, todos elaborados con productos reutilizados.

Las visitas comenzarán a las 5:00 p.m. Habrá una cada 30 minutos en grupos de 15 personas. La entrada será completamente gratis.

Más información al correo: centrocultural.arbolnv@gmail.com

Recorrido teatralizado en el Museo de la Inquisición

Terminamos en el Centro Histórico de la CDMX, a un par de calles del Museo del Estanquillo, en el Museo de la Inquisición donde habrá un espectáculo teatralizado: ‘La casona del inquisidor y sus leyendas ocultas’.

Fotos: PromoCity Tours y Museo de la Inquisición, Procesos y Tormentos

En este recorrido conoce, de la mano de un inquisidor, una colección privada de máquinas de tortura, así como la historia de la Inquisición en la Nueva España, especialmente con personajes como Tomás de Torquemada, el papa Inocencio IV, la bruja Maldonado y la Mometzcopinqui.

Esta actividad iniciará a las 7:00 p.m. y tendrá un costo de $280 pesos por persona. El cupo estará limitado a 40 personas.

Reservaciones vía Whatsapp a los números: (56) 4643 6259 o (55) 6198 1223.

