2026 es un año especial para Francia y México, pues se cumplen 200 años de que ambos países iniciaron relaciones diplomáticas.

Para festejar este bicentenario, organismos gubernamentales e instituciones francesas y mexicanas preparan La Gran Fiesta Franco-Mexicana, un evento con actividades científicas, artísticas y académicas.

¿Qué es La Gran Fiesta Franco-Mexicana?

Los 200 años de relaciones diplomáticas entre el país galo y el azteca motivaron a la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y varias instituciones mexicanas para crear La Gran Fiesta Franco-Mexicana.

Foto: Sectur CDMX

Del 1 de septiembre al 29 de noviembre, diversas ciudades de México recibirán cerca de 250 expositores y 200 actividades basadas en 8 ejes temáticos: artes escénicas, exposiciones, cine, libros y ediciones, lengua francesa, debates e ideas, gastronomía y encuentros profesionales.

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“Cada uno visibilizará la amplia cooperación entre profesionales mexicanos y franceses en diversos ámbitos como conservación del patrimonio, industrias cinematográficas, circo contemporáneo, artes de la calle, música y, de manera más amplia, las industrias culturales y creativas”, menciona un comunicado oficial del evento.

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¿Qué habrá en La Gran Fiesta Franco-Mexicana en CDMX?

La Gran Fiesta Franco-Mexicana tendrá una importante presencia en la CDMX, y estas son algunas de sus principales actividades:

Al Museo del Palacio de Bellas Artes llegará la exposición ‘Formas de la Energía’, con 40 obras del Centre Pompidou. En la Sala Principal se presentará ‘Daphnis et Cloé’ una obra de ballet con música de Maurice Ravel y de la Compañía Nacional de Ópera, basada en la novela griega homónima.

Foto: Sectur CDMX

El Museo Nacional de Antropología organizará varios eventos. Por ejemplo: la Noche de la Antropología, donde 20 bailarines mexicanos realizarán el performance de un extracto de la coreografía Omphalos de Damien Jalet; será sede de las conferencias magistrales de los historiadores Serge Gruzinski y Antoine Lilti y del ‘Simposio Internacional de Códices Mesoamericanos. Voces Ancestrales: Abriendo Nuevas Vías’; y exhibirá el Códice Azcatitlán (prestado por la Biblioteca Nacional de Francia).

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Los canales y chinampas de Xochimilco recibirán la ‘Cena de Gala a Ocho Manos: Voces Femeninas de la Gastronomía Francesa’, mientras que el Complejo Cultural Los Pinos organizará el festival gastronómico ‘¡Qué Gusto!’.

¿Habrá otras ciudades con actividades de La Gran Fiesta Franco-Mexicana?

Como mencionamos, además de CDMX, La Gran Fiesta Franco-Mexicana se celebrará en 20 ciudades mexicanas, tales como León, Guanajuato, San Miguel de Allende, Mazatlán, Monterrey, Zacatecas, Morelia, Puebla y más.

Foto: Museo de Historia Mexicana

El Museo de Historia Mexicana de Monterrey albergará ‘Los Barcelonnettes: Una Epopeya Franco-Mexicana’, una exposición con archivos, retratos y paisajes que relatan la llegada a México de nativos de esta región francesa.

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Guanajuato acogerá muchas actividades del evento, pues la edición 2026 del Festival Cervantino tendrá a Francia como país invitado.

Si te gusta la música electrónica, no te pierdas ‘El Pulso de la French Touch’, un concierto de los DJ’s Busy P y Breakbot & Irfane en Los Pastitos; para los entusiastas de la tecnología, en la Galería Polivalente de la Universidad de Guanajuato estará ‘Noire. La historia que la historia olvidó’, una instalación en realidad aumentada basada en el libro ‘Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin’, de Tania de Montaigne.

Foto: Festival Internacional Cervantino

Rindiendo homenaje a la gastronomía francesa y mexicana (ambas Patrimonio de la Humanidad), el restaurante de la Maison de France de Guanajuato ofrecerá un menú fusión.

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La colaboración del Festival Internacional Cervantino y Francia también se traducirá en proyecciones de cine francés en varias sedes de Guanajuato, León y San Miguel de Allende: También habrá muestras cinematográficas en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en algunas sucursales de Cinépolis.

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La Plaza de Armas de Zacatecas servirá como escenario para ‘Rozéo’, una función de circo francés de la compañía Gratte Ciel.

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Además, en temas gastronómicos, diversos establecimientos de Sanborns en México prepararán un menú especial inspirado en los grandes clásicos gastronómicos de Francia.

Consulta la agenda completa en el sitio web: mexicofrancia2026.mx

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