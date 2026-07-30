El Caballero de la Noche cambia Ciudad Gótica por CDMX para protagonizar un fin de semana lleno de actividades y sorpresas para los fans de Batman en un universo único que ningún fan de DC Cómics se puede perder.

Conoce en Destinos, los detalles de esta expo inspirada en uno de los superhéroes más icónicos.

Conoce el Batimóvil en esta expo. Foto: Google Maps

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¿Qué habrá en la expo de Batman?

Prepara tu capa y máscara para lanzarte a la séptima edición de la Expo Caballero Oscuro, un evento que reúne a los fans de Batman con un programa de actividades.

Creado por los fans y para los fans, desde los más pequeños hasta los más grandes podrán disfrutar un fin de semana temático:

Ciclo de cine de peliculas de Batman

Conferencias

Torneo de videojuegos

Juegos de mesa

Música en vivo

Expositores

Además de recorrer los stands y participar en algunas de las actividades, la expo tendrá un concurso de cosplay, así que prepara tu mejor disfraz de este superhéroe o de otro personaje del universo de DC.

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También estará en exhibición el Batimóvil, por lo que tendrás la oportunidad de conocer el emblemático vehículo del Caballero de la Noche de cerca.

Desde merch hasta cosplays. Esto es lo que podrás ver en Expo Batman. Foto: Google Maps

¿Cuándo y dónde es la expo de Batman?

Aún estas a tiempo ir al ciclo de cine con las proyecciones de películas de Batman. Concluye el 7 de agosto.

El horario y funciones pueden variar dependiendo del día.

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La expo será el 8 y 9 de agosto de 11:00 a 18:00 horas en el Centro Cultural Futurama.

Tanto la entrada a la expo como las actividades son gratuitas. También tendrá venta de productos.

¿Cómo llegar a la expo de Batman?

Ya sea que llegues en Batimóvil o transporte público, debes ingresar en tu maps la siguiente dirección con destino al Centro Cultural Futurama:

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Calzada de Otavalo 7, Lindavista Sur, Gustavo A. Madero, CDMX

La estación más cercana es Instituto Politécnico Nacional de la línea 6 del Metrobús. El recinto se encuentra a unos minutos caminando.

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