Walt Disney World Resort en Orlando es uno de los imanes turísticos más importantes de Florida, pues entre sus atractivos destacan 4 parques temáticos, 2 parques acuáticos, más de 25 hoteles, áreas de shopping y diversas opciones gastronómicas.

Si este enorme complejo está en tu bucket list, toma en cuenta que tendrás que ahorrar un poco más, pues los precios de las entradas tendrán un incremento a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cuáles son los parques de Disney World Resort?

En total, Walt Disney World Resort tiene 4 parques temáticos.

Foto: Brian McGowan. Unsplash

Magic Kingdom Park es el principal. Cuenta con el tradicional Castillo de Cenicienta , atracciones icónicas como Haunted Mansion y montañas rusas como Tron Ligthcycle Run, Big Thunder Mountain Railroad o la novedosa Tiana’s Bayou Adventure.

EPCOT es un parque inspirado en la tecnología y la innovación. Entre sus atractivos, está la icónica esfera geodésica Spaceship Earth, la montaña rusa indoor Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind y el World Showcase, una zona con pabellones de 11 países, cada uno con sus propias opciones de comida, shopping y entretenimiento.

En Disney’s Hollywood Studios, la máxima inspiración es el cine y la televisión. Hay shows como Indiana Jones Epic Stunt Spectacular o Muppet Vision 3D, las zonas temáticas Toy Story Land y Star Wars: Galaxy’s Edge y montañas rusas como Mickey & Minnie’s Runaway Railway, Slinky Dog Slash y la experiencia indoor Millenium Falcon: Smugglers Run.

Foto: Kalebb Tapp. Unsplash

Disney’s Animal Kingdom combina un safari y un parque de atracciones. Además de ver diversas especies de África y todo el mundo, tiene zonas temáticas de Avatar, dinosaurios y Asia.

Entre sus rides más emocionantes están Avatar Flight of Passage, Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain y Dinosaur.

¿Cuáles son los nuevos precios de entrada a Disney World Resort?

De acuerdo con lo anunciado por Walt Disney World Resort, las tarifas de los 4 parques temáticos tendrán un incremento, aunque el costo suele variar dependiendo de la temporada y día.

Los nuevos rangos de precios por día y por persona quedarán de la siguiente manera:

Magic Kingdom Park: entre 139 y 199 dólares ($2,662 a $3,800 pesos).

EPCOT: entre 129 y 184 dólares ($2,470 a $3,524 pesos).

Disney’s Hollywood Studios: de 139 a 194 dólares ($2,662 a $3,715 pesos).

Disney’s Animal Kingdom: de 119 a 179 dólares por día ($2,279 a $3,428 pesos).

En promedio, las entradas subirán aproximadamente 10 dólares ($191 pesos), en comparación con los precios de 2025.

¿En qué meses es más barato ir a Disney World Resort?

Como mencionamos, las tarifas de los boletos para cualquiera de los 4 parques de Walt Disney World Resort suelen variar dependiendo del día a visitar.

Foto: Nicholas Fuentes. Unsplash

Al ser uno de los resorts más populares y visitados del mundo, no existe como tal una temporada baja, aunque sí hay algunas fechas de menor afluencia y con boletos más baratos:

A mediados de enero y febrero.

A finales de febrero e inicios de marzo.

La primera mitad de mayo.

La segunda mitad de agosto y casi todo septiembre.

Días entre semana de octubre y noviembre.

En cambio, los días con mayor incremento de personas y tarifas son los fines de semana de verano y feriados, y fechas cercanas como el Día de Acción de Gracias, Año Nuevo y Navidad.

