Six Flags México se convierte en un campo de batalla entre el bien y el mal con el regreso del Festival de Héroes y Villanos 2025. Batman, Superman y Harley Quinn y muchos personajes más te esperan para vivir una experiencia inmersiva.

Acción, shows, desfiles y espuma son algunas de las actividades de su programación. En Destinos te decimos cuándo se llevará a cabo.

Los villanos se adueñan de Six Flags México con este festival. Foto: Cortesía Six Flags México.

Este verano, Six Flags México invita a las familias a asistir al Festival de Héroes y Villanos 2025, una experiencia 360º que combina elementos de los cómics, teatro y entretenimiento en vivo.

Los visitantes podrán convivir con los héroes y villanos más icónicos de DC Comics, desde el 'Caballero de la Noche' hasta el 'Príncipe Payaso del Crimen', pasando por guerreras amazónicas, sidekicks juveniles y mentes criminales brillantes.

Estas son las actividades imperdibles del evento:

Superman El Último Escape y otras montañas rusas seguirán activas durante este festival. Foto: Cortesía Six Flags México.

Además del festival, en verano seguirán abiertas las montañas rusas Superman El Último Escape, Batman The Ride y Wonder Woman Coaster.

Para derrotar el apetito feroz, habrá botanas temáticas inspiradas en los colores y estéticas de los personajes: postres con sazón heroico, snacks oscuros como la noche en Gotham y combos para compartir entre aliados (o enemigos).

El Festival de Héroes y Villanos será del 17 de julio al 31 de agosto 2025. Tendrás casi 2 meses para sumergirte en este universo DC sin salir de CDMX.

El acceso al evento estará incluido en la entrada general, pases anuales y membresías.

Habrá una promoción especial: niños menores de 1.20 metros y adultos mayores de 65 años entrarán gratis.

Batman™ y The Joker™ protagonizan el show “Heroes vs. Villains: Smackdown” en pleno corazón de Ciudad Gótica. Foto: Cortesía. Six Flags México.