Este año, las Fiestas de la Vendimia en Querétaro comenzaron el 14 de junio y terminarán el 13 de septiembre.

El evento celebra y agradece la cosecha de la uva, después de un cuidadoso proceso de cultivo en el que también han intervenido condiciones climatológicas adversas.

Más de 30 vinícolas preparan su propio festejo en el que nunca faltan el tradicional pisado de la uva, el corte de racimos, catas, conciertos, recorridos guiados, maridajes...

Ruta del Arte, Queso y Vino

Esta ruta turística abarca más de 30 viñedos, 11 queserías artesanales y 246 hoteles.

Fotos: Cava Bocanegra

Es reconocido como el mejor producto turístico que tiene el estado. Así que quédate un fin de semana en alguno de los pueblos mágicos de Tequisquiapan o Bernal, o en algún hotel boutique dentro de un viñedo, para conocer por tu cuenta o en un recorrido guiado algunas bodegas y queserías.

No dudes en detenerte a disfrutar una comida o cena en alguno de los restaurantes de las propias vinícolas.

Te recomendamos entrar al sitio larutadelquesoyvino.com.mx para consultar su guía básica de vinícolas, queserías y otros atractivos.

También encontrarás tours guiados desde $990 pesos por persona.

Hacienda Atongo

Su fiesta de la vendimia está programada para el sábado 19 de julio.

Las actividades incluyen una bendición prehispánica, pisado de la uva, música, degustaciones de vino, catas y gastronomía.

Foto: Hacienda Atongo

Entrada: $800 pesos por persona.

Como parte de su catálogo de experiencias de todo el año, cuenta con recorridos teatralizados, tours en bici, día de campo para dos, cata a ciegas + recorrido, catas premium y más.

Tiene su propio hotel, restaurante y cantina.

En El Marqués.

Whatsapp: (442) 721 42 88.

Sitio web: haciendaatongo.com

Viñedos Donato

Para esta temporada de vendimias crearon ‘vendimias petite’ para dos y hasta para 10 personas.

Incluyen corte y pisado de uva, degustaciones de vino, recorrido en viñedo y menú de tres tiempos.

Foto: Viñedos Donato

Hay varias fechas disponibles para reservar entre el 19 de julio y el 16 de agosto.

Entre sus experiencias permanentes, hay catas, recorridos para niños, desayuno o cena + tour para parejas o entre amigos.

También puedes embotellar tu propio vino, con recorrido y degustaciones de tres vinos incluidos.

Desde $305 pesos por persona.

En la Carretera Crucero de Bernal a Ezequiel Montes, en Colón.

Sitio web: donato.com.mx

Viñedos La Redonda

Todos los fines de semana de julio y agosto habrá pisado de uvas. La entrada es libre.

Foto: La Redonda

Además de las experiencias habituales, durante la temporada de vendimia ofrecen varios paquetes: fogatada (con hot dogs, malvaviscos, clericot, degustación y más), Cheese Wine (tabla de quesos, una botella, degustación, pisado de uvas y más), Clericot (un vino, barra libre de clericot y baguettes, pisado de uva, etc.), picnic para cuatro personas (una canasta artesanal con dos botellas de vino, baguettes, brownies, charola de quesos y charcutería, pisado de uvas, etc.) y WineGlamping para dos personas (incluye botella de vino, cata privada, cena maridaje, tour en vinibus, desayuno, glamping, etc.).

Desde $400 a $10,500 pesos.

Sitio web: laredondavinos.com

Puertas de la Peña

El jueves 31 de julio Viñedos Puertas de la Peña agradecerá por la cosecha de sus vides, con una vista insuperable a la Peña de Bernal.

El programa de esta vendimia incluye un mercadito de productos locales con delicias gourmet; un taller dirigido por sommeliers para crear tu propio vino y un ritual introspectivo de gratitud, música en vivo con sax por la tarde, un concierto homenaje a José José y, con costo adicional, una cena maridaje durante el concierto.

Fotos: Puertas de la Peña

El precio es de $1,500 pesos por persona (sin cena). Es el primer viñedo que existe en Bernal.

Solicita por teléfono una visita guiada con degustación o una cata.

Prueba los sabores de su restaurante Olivo Tinto. Su cocina combina técnicas innovadoras con recetas ancestrales.

Teléfono: (442) 119 8268.

Sitio web: puertasdelapeña.com

Cava 57

Este viñedo boutique celebra su X Vendimia el 30 de agosto.

Festeja con música en vivo, DJ, catas, corte y pisado de uvas, buena comida y actividades para niños.

Con un costo adicional, podrás ser parte de la Mesa de la Vendimia, con un menú a cuatro manos a cargo de dos chefs y vinos incluidos.

Entrada general $890 pesos por persona. Boletos en Open Table.

Ofrece experiencias todo el año. Visita su restaurante Terruño 57.

En San Juan del Río.

Teléfono: (442) 161 2757.

Sitio web: cava57.com

Puerta del Lobo

La Asociación de Sommeliers Mexicanos la reconoció como la ‘Mejor Bodega de México 2025’.

Por primera vez, una bodega queretana recibe esta distinción. Dentro de sus instalaciones podrás elegir entre tres restaurantes: uno de ellos es un bar de cócteles y vino con mirador.

Fotos: Puerta del Lobo

También cuenta con dos casas de diferentes estilos para alojar grupos de ocho y 15 personas.

Su fiesta de la vendimia ya pasó, pero puedes vivir en pareja o con amigos una ‘minivendimia’: experiencia guiada que incluye pisado y corte de uvas, degustación, entre otras actividades más.

Es pet-friendly.

En el municipio de El Marqués.

Sitio web: puertadellobo.mx

Tierra de Alonso

Es hotel y viñedo. En Tierra de Alonso también se producen los Quesos Vai, una quesería pionera en la ruta del queso y el vino. Y para tener una experiencia redonda, tiene su propia cerveza artesanal.

Después de conocer esta propiedad y de probar sus mejores vinos, disfruta de una pizza, unas tapas o un chamorro al horno en su restaurante.

Fotos: Tierra de Alonso

Con tanto ajetreo, será mejor que te quedes en su hotel estilo campirano entre vides.

Otras de sus actividades: recorrido guiado de vino y queso, picnic romántico, visita a la cava con degustación, una tarde premium (de sus experiencias más completas: recorrido por la vinícola y cava, degustación de vinos y pasta con maridaje) o un tratamiento de spa.

Precios: desde $245 a $950 pesos por persona.

En Colón.

Sitio web: tierradealonso.com

El cierre de las fiestas de la vendimia

Viñedos Azteca marca el fin de las fiestas de la vendimia el próximo 13 de septiembre.

En un ambiente mexicano, dentro de una propiedad estilo hacienda, habrá pisado de uvas, tres degustaciones, mariachi, DJ, zona comercial y artesanal, mercadito gastronómico, espectáculo sorpresa y dos catas con costo adicional.

El boleto individual cuesta $1,000 por persona y $1,800 por pareja. Ofrece experiencias todo el año.

Boletos a la venta en Boletia.

Más información en la página web: vinedosazteca.com

El vino de Querétaro en números

El estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en la exportación y producción de vino espumoso con método tradicional.

11 municipios integran la zona enoturística.

3.5 millones de botellas de vino se producen el año.

se producen el año. Más de 300 etiquetas de vino son de origen queretano.

