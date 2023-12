La megaestructura de fachadas abigarradas se levanta imponente sobre Barcelona, precisamente en el barrio de la Sagrada Familia y en la avenida que no podía tener mejor nombre: Gaudí.

La obra maestra es ‘una Biblia arquitectónica’ que, por donde se mire, está llena de simbolismos religiosos y elementos de la naturaleza. Según Turespaña, responsable de la promoción turística de España, la Basílica de la Sagrada Familia es el segundo monumento más visitado de ese país, después de la Alhambra.

Antoni Gaudí nació en la provincia de Tarragona, España, en 1852. Es el máximo representante del modernismo catalán, una corriente que formó parte del movimiento “Renaixença”, que buscaba el renacer de la cultura catalana. Ese estilo se pudo expresar muy bien en la arquitectura, y Gaudí lo llevó a otro nivel. El gran arquitecto es autor de sietes obras que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: el parque y el Palacio Güell; las casas Milá, Vicens y Batlló; la cripta de la Colonia Güell, así como la fachada de la Natividad y, por supuesto, la cripta de la Sagrada Familia.

En términos generales, estas son las características principales de esta corriente artística:

El encargado de concebir la primera idea de la basílica fue el arquitecto Francisco de Paula del Villar. Tras diferencias con el principal impulsor de la obra, Josep Maria Bocabella, Gaudí asumió el proyecto en 1883.

A pesar de sus grandes dimensiones, de su fama e historia, la basílica no es el templo más importante de Barcelona. Ese lugar lo ocupa, al menos en teoría, la sede de la Arquidiócesis de Barcelona: la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. La Sagrada Familia ostenta el rango de basílica, obtenido en 2010 cuando el papa Benedicto XVI la consagró como tal.

Al este, los vitrales son de colores fríos, como el verde y el azul, y coinciden con el amanecer. Del lado oeste, con vista al ocaso, los tonos son cálidos: naranjas y rojos. Dependiendo de la hora del día, la iluminación es diferente gracias al movimiento del Sol. Por cierto, dentro de este recinto sacro, por la gran cantidad de vitrales y aberturas, tendrás la sensación de habitar el interior de un caleidoscopio gigante.

El interior pretende simular un bosque, y sus árboles son las columnas que se levantan sosteniendo los techos de la nave principal. Gaudí ponderó una enorme cantidad de trazos curvos. Él aseguraba que estos eran obra de Dios, mientras que las líneas rectas fueron concebidas por el hombre.

Es un pabellón metálico heptagonal (simboliza los siete dones del Espíritu Santo) forrado con pergamino traslúcido que cuelga de las dos columnas dedicadas a San Pedro y San Pablo. En los contornos superiores hay espigas de trigo (el pan). Por debajo, cuelgan racimos de uvas blancas, negras y doradas (el vino), 50 lámparas (los días que dura la Pascua) y una escultura de bronce de Jesús en la cruz.

Son 56 columnas las que se levantan dentro de la basílica. Simbolizan los 52 domingos que tiene el año, más la suma de los cuatro evangelistas.

En los frontones de las naves laterales se colocaron esculturas en forma de cestas con frutas; hojas de árboles, como de ciprés y olivo; espigas y demás elementos. Todos aparecen en el Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento católico y simbolizan los frutos de las buenas obras.

En la fachada de La Pasión, hay un misterioso cuadrado dividido en cuatro filas y cuatro columnas, con 16 números ‘mágicos’. Si los sumas de manera horizontal, ertical o incluso en diagonal, el resultado siempre será 33, la edad de Jesús cuando murió.

De acuerdo con un artículo publicado por La Vanguardia, diario barcelonés, Gaudí concebía este templo como un instrumento musical. A cada una de sus fachadas asignaría un sonido emitido por grupos de campanas estratégicamente colocados en cada torre, con aberturas por donde saldrían las vibraciones musicales hacia la ciudad, con un alcance de hasta tres kilómetros.

Son tres fachadas dedicadas a momentos de la vida de Jesús, representados en sus diversas obras escultóricas. La de la Natividad se dedicó a su nacimiento; la de la Pasión, a su muerte y resurrección; y la de la Gloria refleja la ascensión y vida eterna.

Foto: Look Up Look Down Photography. Unsplash