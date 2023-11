Si hay algo por lo que se reconoce a México a nivel mundial, es por su exquisita gastronomía. La CDMX no es ajena a ello, pues concentra diversas propuestas culinarias para todos los gustos y en spots tanto tradicionales como modernos: mercados, puestos, terrazas, restaurantes de lujo que han estado en las listas de los 50 mejores del mundo...

¿Qué tal una comida o cena gourmet a más de 40 metros de altura, sobre una plataforma suspendida en el aire con ayuda de una grúa? Esto es posible en Dinner in the Sky que vuelve a CDMX. Aquí te cuento mi experiencia.

Novedades de temporada en Dinner in the Sky

Las novedades para esta temporada que dio inicio el 10 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre, son los menús presentados en colaboración de 2 chefs de renombre.

Foto: Omar Moreno/El Universal

El primero es Mario Espinosa, chef de los restaurantes Rose Sur 23 en Mérida, Madereros, Tencui y Magda, en Ciudad de México. Está encargado de la cocina de esta experiencia hasta el 26 de noviembre.

A partir del 1 de diciembre y hasta que culmine la temporada, el chef Irving Cano comandará la cocina de Dinner in the Sky.

¿Cómo es la experiencia de Dinner in the Sky?

Tengo que confesar que le temo a las alturas, pero cuando tuvela oportunidad de ir a Dinner in the Sky no lo dudé. En primera, para desafiar ese temor y, en segunda, por la experiencia tan singular.

Al llegar, los asistentes encontramos una pequeña carpa con mesitas y un bar que sirve como recepción. Nos recibieron con una tabla de quesos. Luego de unos minutos, uno por uno fuimos subiendo a la plataforma.

Foto: Omar Moreno/El Universal

El staff se encargó de colocar a cada asistente los 3 cinturones de seguridad de los asientos tipo Fórmula 1, los cuales pueden girar 360° sobre su propio eje. La plataforma dispone de 22 lugares y espacios en el centro para los chefs. Por cierto, en nuestro caso nos tocó el menú del chef Mario Espinosa.

Antes de elevarnos, la host nos guió por un breve ritual de meditación con el sonido de cuencos tibetanos para relajarnos. Cerramos los ojos, respiramos profundo y, tras un par de minutos, estábamos listos para subir.

La grúa empezó a elevar la estructura. El nervio también subía de nivel. Cuando estábamos por alcanzar la altura máxima (45 metros), la plataforma dio un par de giros para que apreciáramos el paisaje urbano: Polanco por un lado, Reforma por el otro, Chapultepec y mucho más allá. Por suerte, el día estaba soleado y despejado. No miento, hasta el Iztaccíhuatl se alcanzaba a ver.

Una vez suspendidos en el aire, ya más en confianza al no sentir movimientos bruscos, los chefs comenzaron a afinar detalles de cada platillo. Antes de presentarlos, explicaban en qué consistían y recomendaban alguna bebida para maridarlo.

Foto: Omar Moreno/El Universal

El menú consta de una entrada de betabel al rescaldo de brasa, tzatziki y chips de papa tierra; un enrollado de pescado con puré de piña rostizada, acelga arcoíris y col de Bruselas; un roast beef de picaña y una tarta de queso ranchero con miel de tocino, cristales de azúcar invertido y espuma de crema de fresas con crema.

Mi platillo favorito, sin duda, fue la picaña con puré, aunque le daré mención especial a la deliciosa tarta de queso ranchero que ‘maridé’ con una malteada de fresas con crema.

60 minutos se pasaron rapidísimo y antes de concluir la experiencia, la host nos invitó a otra actividad. Consistía en quitarse un zapato y arrojarlo al vacío, con el fin de que el que cayera más cerca de un logo de la plataforma de aterrizaje, ganaría un premio.

Foto: Omar Moreno/El Universal

¿Dónde y cuándo se hace Dinner in the Sky?

Dinner in the Sky se lleva a cabo en Polanco, justo a un costado del Campo Marte, muy cerca del Auditorio Nacional. Tendrás una de las mejores vistas de la ciudad: por un lado, el barrio de Polanco con sus edificios y, por el otro, el skyline de Paseo de la Reforma y el frondoso Bosque de Chapultepec de fondo.

Los días disponibles para esta experiencia son los viernes en 2 horarios: 7:00 p.m. y 9:00 p.m. Los sábados y domingos hay 4 turnos: a las 2:00 p.m., 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la experiencia gastronómica de Dinner in the Sky?

Comer en las alturas tiene un costo de $3,750 pesos por persona. Incluye menú de 4 tiempos, maridaje y vuelo por 60 minutos.

