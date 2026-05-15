El fin de semana siempre es un buen momento para descubrir la CDMX. Si buscas inspiración, en Destinos te proponemos 5 actividades.

1. Explora el Pabellón Nacional de la Biodiversidad

Si eres fan de la naturaleza, este fin de semana tienes que ir al sur de la CDMX. En Ciudad Universitaria se encuentra el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, un museo que destaca la riqueza natural de México.

En sus 6 salas se exhiben las Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biología de la UNAM, que incluyen animales taxidermizados, explicaciones de la megadiversidad en México, las interacciones animales, su evolución, el trabajo científico en su estudio y hasta el futuro sostenible del planeta.

Foto: Sectur CDMX

Abre el fin de semana de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

La entrada es gratuita.

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Facebook: ‘Pabellón Nacional de la Biodiversidad’.

2. Tour temático de Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz es una de las grandes plumas mexicanas y latinoamericanas, y este fin de semana, la touroperadora Turisteando Ando ofrece un tour por algunos de los templos donde la escritora dejó huella.

El historiador Mauricio Cortés te llevará por varias joyas de la época virreinal, como los templos de Regina Coelli y de San Miguel Arcángel, la Catedral de Nuestra Señora de Balvanera y el Exconvento de San Jerónimo —actual Universidad del Claustro de Sor Juana—, donde escribió buena parte de su obra.

Fotos: Universidad del Claustro de Sor Juana

Cuándo: sábado 16 de mayo a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

WhatsApp: (55) 6727 3803.

3. Festival de teatro y arte en el Jardín Escénico

Siempre hay algo que hacer el fin de semana en el Bosque de Chapultepec, y en esta ocasión te proponemos visitar el Jardín Escénico, un proyecto arquitectónico que estará celebrando su primer festival.

Contará con funciones de teatro, destacando ‘El paso del elefante’ con un títere gigante; talleres de pintura de aves y peces y de dibujo, observación de plantas y una sala especial con audiolibros para toda la familia.

Foto: Bosque de Chapultepec

Empezó el 12 de mayo y termina este fin de semana. Las actividades comienzan a las 9:00 a.m. aunque habrá funciones en distintos horarios.

La entrada es gratuita.

Instagram: @jardinescenico.mx

4. Feria de los Museos en el Monumento a la Revolución

El Centro Histórico es una de las zonas de la CDMX con mayor cantidad de museos, y aunque conocerlos en un día es imposible, este fin de semana podrás intentarlo en la Feria de los Museos del Centro Histórico.

Más de 50 recintos —públicos, privados y universitarios— se reunirán en el Monumento a la Revolución para mostrar la riqueza de cada uno, sus atractivos y las actividades que ofrecen.

Foto: Sectur CDMX

El programa también incluye conciertos, espectáculos, obras de teatro, talleres y más.

Cuándo: domingo 17 de mayo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

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Facebook: ‘Secretaría de Cultura Ciudad de México’.

Exposición AztLÁn en Palacio de Bellas Artes

¿Sabías que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo? La megalópolis californiana es el corazón de la cultura chicana y, para visibilizarla, el Museo del Palacio de Bellas Artes, tiene la exposición ‘AztLÁn, túnel del tiempo’.

En ella, se reúnen obras de artistas con raíces mexicanas, las cuales explican el fenómeno social, político y cultural de los migrantes.

Foto: Museo del Palacio de Bellas Artes

También hay un club de lectura y una rodada de bicicletas estilo lowrider.

El museo abre el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. La rodada es el domingo a partir de las 11:00 a.m.

La entrada tiene un costo de $95 pesos por persona. Gratis para maestros, alumnos, adultos mayores, menores de 13 años y personas con discapacidad.

Sitio web: museopalaciodebellasartes.inba.gob.mx

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