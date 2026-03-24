i estás pensando en comprar una tablet Samsung, este es un buen momento para comparar precios y decidir qué modelo sí te conviene. En Amazon México aparecen tres opciones con descuento que cubren necesidades muy distintas: una para tareas básicas y entretenimiento, otra más completa para estudiar o trabajar con mayor comodidad, y una más enfocada en quienes quieren pantalla grande y mucho espacio de almacenamiento.

Aquí no se trata solo de ver cuál cuesta menos. Se trata de que elijas bien. Porque no necesitas pagar casi 17 mil pesos si solo quieres una tablet para clases, videollamadas y streaming. Pero tampoco te conviene irte por la más barata si lo que buscas es tomar notas, abrir varios archivos o trabajar con más soltura.

Así quedan los precios de las tablets Samsung en oferta

La más barata del grupo es la Samsung Tab S10 Lite, con pantalla de 10.9 pulgadas y 128 GB de almacenamiento, por 5,299 pesos. Es la opción de entrada y la que tiene más sentido si quieres gastar poco.

Después está la Galaxy Tab S10+, con 12 GB de RAM, 256 GB, S Pen y pantalla de 12.4 pulgadas, por 10,999 pesos. Aquí ya estás viendo una tablet más completa, pensada para hacer algo más que ver videos o navegar.

La más cara es la Galaxy Tab S11 Ultra, con pantalla de 14.6 pulgadas y 512 GB, por 16,999 pesos. Es para quien sí quiere una experiencia premium y sabe que va a aprovechar una pantalla enorme y mucho espacio.

Samsung Tab S10 Lite: si quieres gastar menos y resolver lo básico

Si lo que buscas es una tablet Samsung barata para clases, lectura, videollamadas, redes sociales, YouTube, Netflix o tareas sencillas, aquí tienes la opción más clara.

La Tab S10 Lite cuesta 5,299 pesos, así que entra en un rango mucho más fácil de justificar si no quieres hacer una compra tan alta. Para muchas personas, eso basta para ponerla en la lista: es Samsung, tiene una pantalla de buen tamaño y ofrece más almacenamiento que varias tablets básicas que se quedan cortas demasiado pronto.

FOTO: AMAZON

La pantalla de 10.9 pulgadas te da un formato cómodo para leer, tomar clases en línea, revisar documentos o ver contenido sin sentir que todo está demasiado pequeño. Además, los 128 GB ayudan a que no llenes la memoria tan rápido con apps, fotos, archivos o descargas.

Ahora bien, conviene decirlo de frente: esta no es la tablet para alguien que quiere multitarea pesada o una experiencia más cercana a la de una laptop. Si acostumbras abrir varias cosas al mismo tiempo, trabajar con documentos más pesados o pasar muchas horas escribiendo y organizando contenido, probablemente se te quede corta más rápido.

Pero si tu idea es gastar menos y cubrir bien lo cotidiano, esta es la que más sentido tiene.

Galaxy Tab S10+: si quieres una tablet para estudiar o trabajar mejor

Aquí es donde la compra empieza a ponerse más interesante. La Galaxy Tab S10+ ya no apunta a un uso básico. Esta tablet te conviene más si quieres trabajar, tomar apuntes, abrir varios archivos, dividir pantalla o tener una experiencia mucho más cómoda para productividad y entretenimiento.

Lo primero que llama la atención es que incluye 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y S Pen. Eso cambia bastante las cosas. Ya no estás frente a una tablet pensada solo para consumo de contenido. Ya estás viendo un equipo que puede ayudarte a estudiar con más orden, tomar notas a mano, revisar PDFs, editar documentos y moverte mejor entre apps.

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La pantalla de 12.4 pulgadas también se siente como un salto importante frente a la S10 Lite. Tienes más espacio para leer, escribir, organizar ventanas o simplemente disfrutar mejor una serie o una película. Y aunque es más grande, sigue siendo mucho más práctica que una tablet gigantesca si quieres moverla de un lado a otro.

Por 10,999 pesos, esta puede ser la mejor compra de las tres si quieres equilibrio. No pagas lo que cuesta la Ultra, pero sí das un salto claro en comodidad, almacenamiento y capacidad para sacarle provecho más allá del entretenimiento.

Si quieres una tablet que de verdad te sirva para estudiar o trabajar, aquí es donde deberías poner atención.

Galaxy Tab S11 Ultra: si quieres pantalla grande y mucho almacenamiento

La Galaxy Tab S11 Ultra es la tablet para quien quiere ir por lo más completo de esta selección. Cuesta más, sí, pero también te da más pantalla y más almacenamiento que las otras dos.

Lo más llamativo aquí son las 14.6 pulgadas. Ese tamaño hace una diferencia real si ves mucho contenido, haces videollamadas frecuentes, trabajas con varias apps abiertas o simplemente prefieres una experiencia mucho más amplia. No se siente igual ver un documento, una presentación o una serie en una pantalla de este tamaño que en una tablet más compacta.

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Además, los 512 GB de almacenamiento son un punto fuerte si guardas muchos archivos, descargas contenido o quieres usar la tablet durante bastante tiempo sin preocuparte tan rápido por el espacio.

Eso sí: no la compres solo por verla en descuento. Cómprala si sí vas a aprovechar ese tamaño y ese almacenamiento. Porque si tu uso va a ser básico, aquí estarías pagando de más. Esta tablet tiene más sentido para quien quiere una experiencia premium, para quien trabaja mucho en pantalla, o para quien simplemente quiere lo más potente del grupo.

Qué tablet Samsung te conviene comprar

Si quieres gastar lo menos posible y cubrir tareas básicas, la Samsung Tab S10 Lite es la compra más lógica. Te sirve para estudiar, ver contenido, leer, navegar y hacer videollamadas sin irte a un gasto demasiado alto.

Si quieres una tablet que te sirva mejor para estudiar o trabajar, la Galaxy Tab S10+ destaca más. Tiene mejor combinación de pantalla, RAM, almacenamiento y accesorios para darte una experiencia más completa desde el primer día.

Si quieres una tablet premium con pantalla muy grande y mucho espacio, la Galaxy Tab S11 Ultra es la opción. No es la más accesible, pero sí la más ambiciosa de las tres.

La clave está en que no compres solo por el descuento. Compra según el uso que le vas a dar. Si haces eso, es más fácil que elijas bien y que no termines pagando de más por funciones que no necesitas o, al revés, ahorrando en un modelo que se te quede corto en poco tiempo.