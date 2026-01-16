Encontrar un smartphone premium con alto rendimiento, herramientas de productividad y una cámara profesional no siempre es accesible… hasta ahora. El nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB no solo destaca por su potencia y diseño, sino que hoy está disponible en Amazon México con un 36% de descuento, lo que representa un ahorro de más de $12,000 pesos.

Además, puedes pagarlo en 24 meses sin intereses, haciéndolo más fácil de adquirir sin comprometer tu presupuesto mensual. Si estabas esperando el momento ideal para actualizar tu equipo, esta oferta es difícil de ignorar.

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Galaxy S25 Ultra es uno de los teléfonos más completos de la gama alta actual. En esta versión de 512 GB, destaca por su potencia, funciones inteligentes, autonomía y herramientas integradas para quienes usan su celular más allá del uso básico.

Procesador, RAM y almacenamiento

Este modelo incluye 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, perfecto para quienes trabajan desde el celular, editan videos o requieren espacio para apps, archivos y contenido multimedia sin depender de la nube.

Corre con Android 15, lo que asegura una experiencia fluida, con mejor gestión de batería, multitarea eficiente y acceso a las últimas funciones de seguridad y personalización.

Cámara de nivel profesional con ProVisual Engine

Una de las grandes novedades del Galaxy S25 Ultra es su sistema de cámaras optimizado con ProVisual Engine, que mejora la calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.La función Nightography permite capturar fotos nocturnas con mayor claridad, mientras que la edición con inteligencia artificial mejora detalles automáticamente.

También incorpora Audio Eraser, una herramienta que elimina el ruido de fondo en videos, ideal para creadores de contenido y videollamadas más limpias.

S-Pen incluido: productividad y creatividad en un solo equipo

El S-Pen integrado no es un simple accesorio. Está diseñado para usuarios que toman notas, editan imágenes, firman documentos o simplemente prefieren una interacción más precisa y rápida con la pantalla.

Además, se sincroniza perfectamente con apps del ecosistema Galaxy y mejora notablemente la experiencia en tareas de productividad móvil.

Galaxy AI: inteligencia artificial que simplifica tu día a día

El Galaxy S25 Ultra también estrena funciones avanzadas gracias a Galaxy AI, como:

Traducción simultánea en llamadas en tiempo real.

en llamadas en tiempo real. Resumen inteligente de textos largos.

de textos largos. Edición automática de imágenes y video .

. Funciones inteligentes adaptadas a tus hábitos de uso.

Esto convierte al Galaxy S25 Ultra en un equipo que no solo responde, sino que se anticipa a tus necesidades.

Pantalla y diseño premium

El diseño en color gris aporta un look moderno y sofisticado, con acabados de alta gama.La pantalla ofrece una experiencia visual envolvente, ideal para ver contenido, jugar o trabajar desde el móvil. Su tamaño y resolución lo colocan entre los mejores en su categoría.

¿Cuál es el precio del Galaxy S25 Ultra 512GB en México?

En este momento, el Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB está disponible en Amazon México por $22,999 MXN, gracias a una promoción con 36% de descuento sobre su precio original.

Además, puedes pagarlo en 24 meses sin intereses, desde $1,533.26 al mes, con tarjetas participantes.

¿Vale la pena comprar el Galaxy S25 Ultra?

Si buscas un equipo potente, moderno y duradero, el Galaxy S25 Ultra es una de las mejores opciones en la gama alta de 2024.Está dirigido a usuarios exigentes: profesionales, estudiantes, creadores de contenido y cualquier persona que usa su celular como herramienta central para trabajar, crear y comunicarse.

Con esta promoción activa, obtienes mucho más valor por tu dinero, accediendo a funciones que solo están disponibles en la línea más avanzada de Samsung.

El Galaxy S25 Ultra 512GB reúne lo mejor de Samsung en un solo dispositivo: potencia, inteligencia, diseño y funciones avanzadas. Y ahora, con esta oferta exclusiva en Amazon México, puedes obtenerlo a un precio mucho más accesible.

Si estabas esperando el momento ideal para cambiar de celular o dar el salto a un modelo premium, esta combinación de descuento, pagos a meses y garantía oficial lo convierte en una oportunidad que vale la pena aprovechar.

