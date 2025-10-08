Más Información

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política

Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Abaten a 5 presuntos criminales en operativo tras la muerte de un policía de Sinaloa: Harfuch; aseguran armamento exclusivo del Ejército

"Te amo, ya me mataron, cuida a mis niños"; asesinan a hombre en plena transmisión en vivo en Guanajuato

Cinco policías lesionados en marcha del 2 de octubre continúan hospitalizados; dos requerirán mayores cuidados: SSC CDMX

Fiscalía CDMX ha recibido 19 denuncias por amenazas de bomba en instalaciones de la UNAM

El nuevo iPhone Air de 256 GB se presenta como el modelo más delgado, ligero y resistente de Apple hasta ahora. Tiene una pantalla de 6.5 pulgadas con tasa de actualización de hasta 120 Hz, cámara frontal de 18 MP Center Stage y cámara trasera Fusion de 48 MP. Integra el chip A19 Pro, que es hasta un 40% más rápido que versiones anteriores, y viene equipado con solo eSIM, iOS 26 y funciones de Apple Intelligence.

Actualmente está disponible en Amazon México por $25,999 MXN, sin un descuento directo aplicado. Sin embargo, por las Mega Ofertas de Amazon Prime sí puedes aprovechar financiamiento a 15 meses sin intereses desde $1,733.26 MXN al mes, así como los beneficios de las promociones bancarias exclusivas para usuarios Prime que incluyen hasta 20% de descuento dependiendo del banco que uses.

¿Qué promociones bancarias están disponibles durante las Mega Ofertas?

Además del financiamiento sin intereses, Amazon ofrece beneficios exclusivos al pagar con tarjetas participantes. Estas son algunas de las más destacadas para miembros Prime:

  • Hasta 15% de descuento adicional usando cupones con bancos como Banamex, HSBC, NU, Invex, Scotiabank.
  • Bonificaciones del 10% al 15% con BBVA, Banorte y Afirme, además de hasta 15 MSI.
  • 20% de descuento adicional pagando con tarjeta digital Afirme.

Estas promociones solo son válidas durante las Mega Ofertas y requieren contar con una membresía Prime activa. Hoy es la última oportunidad para aprovecharlas.

¿Qué otras opciones hay si buscas el mejor precio?

Si estás comparando celulares premium, el principal rival del iPhone Air en Amazon actualmente es el Samsung Galaxy S25 Edge, que ofrece características similares (pantalla de alto nivel, IA integrada, cámara de 200 MP, diseño ultradelgado) y sí tiene un descuento directo del 47%, además de MSI y cupones bancarios.

Y si tu elección debe ser un iPhone pero buscas el mejor precio, otra opción es revisar los modelos reacondicionados, que también están en promoción durante las Mega Ofertas y se pueden pagar a meses sin intereses. Algunos tienen garantía, están en excelente estado y definitivamente tienen los precios más bajos.

Las Mega Ofertas terminan este 8 de octubre, así que si ya tienes algo en la mira, revisa el precio y el descuento que podrías aprovechar.

