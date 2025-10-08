Durante las Mega Ofertas de Amazon Prime, uno de los smartphones más icónicos de Samsung baja casi a mitad de precio. Se trata del Galaxy S25 Edge, un celular de gama alta con diseño premium, funciones de inteligencia artificial y una rebaja del 47%, quedando en $14,998 MXN (precio original: $28,499). Además, puedes pagarlo desde $999.86 al mes con 15 meses sin intereses y aprovechar cupones bancarios de hasta el 15% adicional si eres miembro Prime.

VER EN AMAZON SAMSUNG Celular Galaxy S25 Edge Negro 256GB

¿Por qué el Galaxy S25 Edge está dando de qué hablar?

Diseño ultra delgado y resistente: Con solo 5.8 mm de grosor y un marco de titanio, este modelo combina elegancia con durabilidad. Su frontal y reverso son de cristal ultraresistente, y tiene certificación IP68 de resistencia al agua.

Cámara de 200 MP con IA: El sistema fotográfico del S25 Edge está equipado con una cámara trasera de 200 megapíxeles, potenciada por el ProVisual Engine con inteligencia artificial. Captura detalles nítidos, mejora los colores y ofrece retratos naturales con reconocimiento automático de objetos y luz.

Procesador potente para todo uso: Viene con el Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, el procesador más avanzado de Galaxy hasta ahora. Ideal para tareas exigentes, creación de contenido y videojuegos sin interrupciones gracias a su optimización con Vulkan y trazado de rayos en tiempo real.

Pantalla de nivel profesional: La pantalla QHD+ Dynamic AMOLED 2X ofrece una experiencia visual fluida con tasa de refresco de 120 Hz, perfecta para gaming, edición o streaming.

Audio inteligente y herramientas creativas: Funciones como Audio Eraser eliminan el ruido no deseado en videos, y con Auto Trim, puedes crear reels con cortes automáticos enfocados en los momentos más destacados.

Sistema operativo y funciones inteligentes: Corre con Android 15 y la interfaz One UI 7, que ahora integra IA para brindar alertas, música y recordatorios personalizados sin desbloquear el celular. También incluye la nueva función Now Brief y compatibilidad con Google Gemini y Gemini Live para obtener información en tiempo real con solo presionar un botón o hablar.

Batería para todo el día: Gracias a su sistema optimizado, la batería de 3786 mAh está diseñada para rendir durante toda la jornada, incluso al ver contenido multimedia.

¿Qué promociones bancarias están disponibles durante las Mega Ofertas de Amazon Prime?

Además del precio especial para miembros Prime, Amazon ofrece beneficios adicionales con tarjetas de crédito participantes. Algunos de los descuentos y bonificaciones más destacados incluyen:

Hasta 15% de descuento adicional con bancos como Banamex, HSBC, NU, Invex y Scotiabank usando códigos promocionales.

adicional con bancos como usando códigos promocionales. Bonificaciones de hasta 15% y pagos a 12 o 15 meses sin intereses con bancos como BBVA, Banorte y Afirme .

con bancos como . Hasta 20% extra pagando con tarjeta digital Afirme.

Estas promociones están disponibles solo el 7 y 8 de octubre de 2025 y aplican exclusivamente para miembros Amazon Prime.