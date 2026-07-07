Sephora continúa ampliando su catálogo durante el verano de 2026 con nuevas propuestas de belleza, entre las que destacan los recientes productos de la colección de maquillaje Dior Backstage.

Desde iluminadores en barra, bálsamos labiales, rubores y productos para fijar el maquillaje, la nueva selección ya está disponible en la tienda online de Sephora México, incluyendo algunos artículos de venta exclusiva.

Colección de maquillaje Dior Backstage. Foto: Generada con IA

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Dior Backstage, una colección versátil de maquillaje

La firma francesa Dior cuenta con una amplia división de maquillaje de lujo con productos de alta gama, fórmulas de larga duración y acabados que van desde un brillo natural hasta un efecto mate de mayor cobertura.

Entre sus líneas más reconocidas destaca Dior Backstage, una colección inspirada en el trabajo de los maquillistas que están detrás de los desfiles de la marca. Su propuesta busca crear looks versátiles que van desde un maquillaje discreto para el día a día hasta estilos más intensos con acabado profesional.

Diseñada bajo la dirección de Peter Philips, director creativo y de imagen de maquillaje de Dior, esta línea apuesta por productos modulables, fáciles de combinar y con resultados inspirados en las técnicas utilizadas en pasarela.

Los nuevos productos Dior Backstage que llegan a Sephora

La nueva selección de Dior Backstage disponible en Sephora México reúne 26 productos que incorporan nuevos tonos y formatos para complementar la rutina de maquillaje.

Entre los artículos exclusivos de Sephora destaca el Dior Backstage Rosy Glow, un rubor de larga duración cuya fórmula utiliza una tecnología que reacciona con el pH de la piel para crear un efecto personalizado. Está disponible en los tonos 106, 107, 108 y 109 dentro de la tienda online.

Dior Backstage Rosy Glow | $1,020 | Compra aquí

También se suma el Dior Addict Lip Glow Butter, un bálsamo labial disponible en cinco tonos, así como el Dior Backstage Rosy Glow Stick, un rubor en barra con acabado dewy glow que aporta luminosidad y un efecto de piel fresca.

Dior Addict Lip Glow Butter | $970 | Compra aquí

Dior Backstage Rosy Glow Stick | $1,090 | Compra aquí

Sephora ya cuenta con los nuevos productos de Dior Backstage. Foto: Generada con IA

Además, la colección incorpora nuevos productos como un iluminador en barra, diseñado para aportar un brillo con destellos que reflejan la luz y conseguir un acabado tipo glass skin.

Dior Backstage glassy glow stick | $1,090 | Compra aquí

Otro lanzamiento es el Dior Backstage Airflash Mist, un spray fijador de maquillaje con efecto de escudo invisible, pensado para ayudar a prolongar el maquillaje frente al agua, la humedad y el calor, evitando que pierda intensidad durante el día.

Dior Backstage Airflash Mist | $1,200 | Compra aquí

Ventajas de comprar Dior Backstage en Sephora México

Además de acceder a los nuevos productos de la colección, comprar en la tienda online de Sephora México ofrece beneficios como envío gratis en compras superiores a $599 pesos mexicanos, de acuerdo con los términos y condiciones vigentes de la tienda.

Sephora cuenta con la colección Dior Backstage. Foto: Generada con IA

Con la llegada de estos productos, Dior Backstage amplía su propuesta para quienes buscan maquillaje de lujo con fórmulas versátiles y acabados inspirados en los profesionales del maquillaje.

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