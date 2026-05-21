El skincare coreano oficialmente llegó a Sephora. Bajo el lema “Creado en Seúl, aprobado por Sephora”, la firma de belleza inauguró una experiencia inmersiva dedicada al universo del K-Beauty, la cual está disponible del 20 al 24 de mayo en Plaza Antara, en Polanco.

El evento reúne algunas de las marcas de belleza coreanas más populares del momento y busca acercar al público mexicano a rutinas enfocadas en hidratación, reparación de la barrera cutánea y el famoso efecto “glass skin”, caracterizado por una piel luminosa, uniforme y con apariencia ultra saludable.

Korean Skincare. Foto: Sephora

Así es la experiencia coreana de Sephora en Antara

La experiencia está instalada dentro de Antara y cuenta con distintos stands interactivos donde los asistentes pueden conocer productos, probar fórmulas virales y participar en dinámicas relacionadas con skincare.

Al registrarse, los asistentes reciben una hoja para coleccionar sellos en cada estación. Una vez reunidos cinco sellos, pueden acudir a la tienda de Sephora para recibir un obsequio especial.

Cada espacio pertenece a una marca distinta y propone actividades específicas. Dependiendo de los resultados o retos completados, los visitantes pueden llevarse regalos y muestras.

Además, el espacio también incluye una cabina de fotos inspirada en la estética coreana, convirtiéndose rápidamente en uno de los spots más compartidos del evento.

¡No olvides tomarte tus fotos! Foto: Abril Macias - El Universal

Las marcas coreanas que están en el festival de Sephora

Entre las firmas presentes destacan algunas de las más virales dentro del mundo del K-Beauty:

Beauty of Joseon

Glow Recipe

Medicube

Innisfree

Aestura

Biodance

Muchas de ellas se hicieron virales gracias a ingredientes como mucina de caracol, niacinamida, ácido hialurónico, aceite de aguacate, centella asiática y fermentos, activos que actualmente dominan TikTok y las rutinas enfocadas en hidratación profunda.

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La rutina coreana para lograr el efecto “glass skin”

Uno de los principales enfoques del festival es enseñar cómo funciona una rutina inspirada en el skincare coreano.

Entre los productos destacados se encuentran el Ginseng Cleansing Oil de Beauty of Joseon, el Cream Skin Toner & Moisturizer de Laneige y las mascarillas de Medicube y Biodance, enfocadas en potenciar luminosidad, hidratación y elasticidad.

La filosofía detrás del K-Beauty apuesta por rutinas constantes y preventivas, priorizando la salud de la piel antes que soluciones rápidas.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La experiencia “Creado en Seúl, aprobado por Sephora” estará disponible hasta el domingo 24 de mayo en Antara, Polanco.

Además de conocer algunas de las marcas más virales del skincare coreano, los asistentes también podrán descubrir nuevos productos, participar en actividades y acercarse mucho más al universo del K-Beauty que actualmente domina la conversación global de belleza.

En la tienda online de Sephora también promueven estos productos. Foto: Abril Macias - El Universal

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