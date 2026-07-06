El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Ya sea por la experiencia sensorial que brinda al gusto y al olfato, por su vínculo con la productividad o por ser un elemento que une momentos sociales, forma parte de la rutina diaria de muchas personas.

Y si bien comprar café preparado y listo para beber es una opción común y práctica, preparar café en casa no solo permite elevar y personalizar la experiencia, también puede representar un ahorro importante para quienes lo consumen con regularidad.

Disfruta café en casa de forma práctica y rápida. Foto: Magnific

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¿Por qué comprar una cafetera?

Las cafeteras han ganado popularidad con el auge del consumo de café, ya que invertir en una puede ofrecer beneficios claros para quienes toman esta bebida todos los días o varias veces por semana.

Entre sus principales ventajas está la facilidad y comodidad de preparar café desde casa. Además, según el modelo que se elija y el tipo de grano, es posible personalizar la bebida al modificar su intensidad, cantidad, temperatura e incluso la preparación, ya sea espresso, americano, capuchino, latte u otras especialidades.

Aunque la inversión inicial puede ser considerable, si se bebe café con frecuencia, una cafetera puede ayudar a ahorrar a largo plazo, ya que el costo por taza suele ser menor que comprar café preparado todos los días.

De hecho, una cafetera también puede ser una buena compra para espacios como oficinas. Incorporarla al área de trabajo puede favorecer el ambiente laboral, reducir salidas innecesarias y ofrecer un valor agregado cuando se reciben visitas.

Invertir en una cafetera tiene beneficios a largo plazo. Foto: Magnific

¿Dónde comprar una cafetera a buen precio?

Existen distintos modelos y marcas de cafeteras que se adaptan a diferentes necesidades, rutinas y presupuestos. En Amazon, por ejemplo, destacan opciones de marcas consolidadas como Ninja, Nespresso y Breville.

Además, del 2 al 31 de julio de 2026, la plataforma de ecommerce cuenta con promociones especiales en esta categoría, con descuentos de hasta 25% y hasta 12 meses sin intereses.

Entre las opciones más destacadas con descuento se encuentran cafeteras automáticas, prensas francesas, máquinas de espresso, cafeteras de cápsulas, modelos con espumador de leche incluido y cafeteras tipo percoladora.

Black+Decker Cafetera con Tecnología Vortex y Filtro Permanente, 12 Tazas | 47% de descuento | Compra aquí

De'Longhi Cafetera Tipo Barista para Espresso | 36% de descuento | Compra aquí

Oster® Cafetera Compacta, Prepara hasta 2 Espressos por Ciclo, 15 Bar, Tubo de Vapor para Leche Espumosa para Capuccinos y Lattes, Incluye Accesorios, Acero Inoxidable | 30% de descuento | Compra aquí

Redlemon Prensa Francesa de Vidrio con Émbolo de Acero Inoxidable y Agarradera de Plástico | 28% de descuento | Compra aquí

CASA LITUS Prensa Francesa de Vidrio 1 Litro con Émbolo de Acero Inoxidable Fácil de Lavar | 34% de descuento | Compra aquí

Nespresso Cafetera Vertuo Pop, Color Negro, con Espumador de Leche Aeroccino 3, con Kit de Degustación de Regalo de 12 Cápsulas | 35% de descuento | Compra aquí

Oster® Cafetera Programable, Pantalla Táctil, Jarra Térmica, de 8 Tazas | 18% de descuento | Compra aquí

VASA NAMA 1.2L Cafetera Cold Brew, Vidrio de Primera Calidad Tetera Helada | 12% de descuento | Compra aquí

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Ofertas especiales en Amazon. Foto: Generada con IA

Elegir la cafetera ideal dependerá del tipo de café que se prefiera, la frecuencia de consumo y el presupuesto disponible. Para quienes buscan ahorrar, personalizar cada taza y convertir el café en un ritual cotidiano, invertir en una buena cafetera puede ser una decisión práctica, rentable y disfrutable.

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