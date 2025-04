Si estás buscando un power bank confiable y potente, este modelo de batería externa UGREEN de 10,000 mAh ha sido la más vendida en Amazon, y hoy está a mitad de precio. Después de un año usándolo casi a diario, puedo decir que fue una gran compra, incluso sin el descuento. No es perfecto, realmente me facilitó muchos problemas.

Así se ve mi batería después de un año de uso y más de un par de caídas / Foto: Carolina Araujo

Siempre se me olvida cargar mi celular, me quedo usándolo en la noche y la mañana siguiente tengo la batería en 2%. Hace un año decidí comprar este power bank para no volver a pasar por eso y ha sido una gran compra.

Lo que más me gustó desde el principio fue lo fácil que es de usar. Tiene carga inalámbrica magnética, así que solo lo pongo en la parte trasera de mi iPhone y listo, se sujeta bien y no se mueve. No tengo que cargar con cables extra, aunque tuve que cambiar por una funda con MagSafe .

Además, mientras escribía esta reseña, descubrí que si presiono el botón tres segundos activa un modo de baja corriente y así también puedo cargar mis AirPods de forma inalámbrica, algo que no había probado antes. Me viene perfecto porque el puerto de carga con cable dejó de funcionar hace un tiempo. Con mi cargador anterior tenía que llevar dos cables (uno Lightning para los AirPods y otro USB-C para el iPhone), pero con este power bank me ahorro ese problema.

Lo que más me ha servido

Capacidad de 10,000 mAh: Me da casi dos cargas completas para el iPhone 15 Pro .

Me da casi dos cargas completas para el . Carga inalámbrica magnética Qi: Solo lo acomodo y empieza a cargar sin necesidad de cables.

Solo lo acomodo y empieza a cargar sin necesidad de cables. Puerto USB-C con carga rápida de 20W: Muy útil cuando necesito una recarga rápida, pero ya nunca llevo cable.

Muy útil cuando necesito una recarga rápida, pero ya nunca llevo cable. Material de silicona antideslizante: Se siente bien en la mano y no se resbala.

Se siente bien en la mano y no se resbala. Carga simultánea: Puedo cargar mi iPhone de forma inalámbrica y conectar mi iPad al mismo tiempo.

Puedo cargar mi iPhone de forma inalámbrica y conectar mi iPad al mismo tiempo. Modo de baja corriente: Nuevo descubrimiento, ideal para cargar los AirPods y otros dispositivos pequeños sin problemas.

¿Vale la pena después de un año?

Para mí, sí. Me salva al menos una vez a la semana y a un año lo sigo usando todos los días aunque sea unos minutos. No es el power bank más ligero, pero prefiero eso a quedarme sin batería. Además, su tamaño es compacto y fácil de llevar en la mochila o en el bolsillo del abrigo. Mi único problema con él es en realidad por la carga inalámbrica en general, el equipo se calienta y cuando hace calor, se pausa la carga hasta que regrese a temperatura normal, aunque aseguran que tiene sistemas de protección contra el sobrecalentamiento.

Ventajas y puntos a considerar

Ventajas:

Se sujeta MUY bien con sus imanes.

Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo si llevas cable.

Tiene modo de baja corriente para cargar audífonos y smart watch.

La carga rápida de 20W ahorra tiempo.

El material es cómodo y no se resbala.

Puntos a considerar:

Por la cantidad de carga no es el powerbank más ligero, pero sigue siendo fácil de transportar.

La carga inalámbrica en ocasiones calienta tu celular, no lo dejes cargando al rayo del sol.

Después de un año, sigue funcionando sin problemas y no he sentido la necesidad de buscar otro. Si buscas un power bank con carga inalámbrica que sea confiable y práctico, considero que es una muy buena opción, especialmente si está en descuento.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión. Los precios y descuentos están sujetos a cambios sin previo aviso.