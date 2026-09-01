Un cupón Sam's Club es un código o beneficio que aplica descuento adicional en sams.com.mx o en tienda. A diferencia de otros retailers, los mayores ahorros en Sam's Club combinan la membresía con los cupones bancarios — la membresía es el punto de entrada, el cupón es la capa de ahorro encima.

Cómo Utilizar un Cupón Sam's Club en México

Entra a Sam's Club México e inicia sesión con tu cuenta de socio. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega los productos participantes al carrito. Ingresa el código en el campo "Código promocional" durante el checkout — algunos beneficios como INVEX y BBVA se activan automáticamente al seleccionar el método de pago. Verifica que el descuento aparezca en el total. Selecciona método de pago y confirma el pedido.

Los cupones Sam's Club no son acumulables entre sí — elige el que más baje tu total antes de pagar.

Cupón Sam's Club en Supermercado

El código activo del mes es AGO10 con 10% de descuento en compras seleccionadas, vigente hasta el 9 de noviembre. Es el único código con descuento directo aplicable en el checkout este mes — úsalo en una compra de ticket alto para maximizar el ahorro.

En despensa y supermercado, Sam's Club tiene hasta 25% de descuento con el cupón activo de la categoría. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026. Para socios que hacen la compra semanal en Sam's, es el ahorro más recurrente del catálogo. En productos Apple hay hasta 20% menos, y en Hisense hasta 35% OFF en pantallas y electrónica.

Sam's Club INVEX, BBVA y Categorías: hasta 50% OFF + 20 MSI

Los beneficios bancarios activos en Sam's Club este mes:

INVEX: 10% directo + 3.5% de bonificación en Cashi, y opción de hasta 15 MSI + 3.5% en Cashi — se activan automáticamente al pagar con tarjeta INVEX. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

BBVA: 3 MSI en todo el Club, 12 MSI en categorías participantes y hasta 20 MSI en compras seleccionadas — también automático al seleccionar BBVA. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

Pantallas: hasta 50% OFF — el descuento más alto del catálogo. Diversas categorías: hasta 45% de descuento + 20 MSI. MSI general: 3, 6 o 9 meses sin intereses con tarjetas participantes.

El Veredicto de Soraya Villanueva

El mejor movimiento en Sam's Club este mes es combinar el código AGO10 con el beneficio bancario de INVEX o BBVA — el 10% del código más el 10% directo de INVEX son 20 puntos de ahorro sobre el mismo carrito, y aún sumas el 3.5% de bonificación en Cashi encima. Sobre una compra de electrónica o pantalla grande, esa combinación son varios cientos de pesos reales.

Lo que recordaría antes de pagar: los cupones Sam's Club no son acumulables entre sí. Elige el que más pese en tu carrito — si tu compra es grande y pagas con INVEX, el 10% directo bancario puede superar el AGO10; si es despensa, el 25% de categoría gana. Primero decide cuánto vas a gastar y con qué método de pago, después elige el cupón. Verifico cada código directamente en sams.com.mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Sam's Club

¿Cómo usar un cupón de descuento en Sam's Club?Ingresa el código en "Código promocional" durante el checkout en sams.com.mx. Los cupones bancarios de INVEX y BBVA se activan automáticamente al seleccionar la tarjeta participante.

¿Sam's Club tiene descuento en despensa y supermercado?Sí. Hay hasta 25% de descuento en despensa con el cupón activo de la categoría. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

¿Puedo pagar a meses sin intereses en Sam's Club?Sí. INVEX ofrece hasta 15 MSI, BBVA hasta 20 MSI en compras seleccionadas, y hay opciones de 3, 6 o 9 MSI con tarjetas participantes en general.

¿Los cupones Sam's Club se acumulan entre sí?No. Los cupones Sam's Club no son acumulables — solo aplica uno por compra. Elige el que más baje tu total antes de proceder al pago.

¿Necesito membresía para usar los cupones de Sam's Club?Sí. Sam's Club requiere membresía activa para comprar en tienda y en línea. Los cupones y beneficios bancarios aplican sobre el precio de socio, que ya es más bajo que el precio regular.