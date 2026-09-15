Un cupón Hostinger es un código que aplica descuento adicional sobre el precio ya rebajado de tu plan de hosting al momento de contratar en hostinger.com/mx. Hostinger ofrece planes de web hosting, WordPress, VPS, dominio y site builder con IA, con precios base desde $36.99 MXN al mes en contratos de 48 meses. El descuento del plan depende del plazo que eliges; el cupón agrega un porcentaje extra encima de ese precio ya reducido.

Cómo Utilizar un Cupón Hostinger

Entra a Hostinger México y elige tu plan. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Selecciona el plazo de contratación. Los precios más bajos aplican en planes de 48 meses. En el resumen del pedido, ingresa el código en el campo de cupón antes de pagar y verifica que el descuento adicional aparezca en el total. Selecciona tu método de pago y completa la contratación.

¿El código no aplica? Verifica que el plan y el plazo participen en la promoción. El código HORIZONSLATAM aplica solo en planes de 12 meses o más. El descuento base del plan no es un cupón: depende del plazo elegido y no requiere código.

Hostinger Promo Code, Primera Contratación y Garantía: 15% Extra + 30 Días de Reembolso

El hostinger promo code más directo este mes es HOSTINGERLATAM15 con 15% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado de cualquier plan, vigente hasta el 2 de octubre. Es el mayor porcentaje extra disponible con código y aplica encima del descuento base del plan, lo que significa que el ahorro final es la suma de los dos.

El código HOSTINGERLATAM da 10% adicional en planes de VPS Docker, Plan Unlimited, Plan Premium, Plan Business y hosting WordPress. En un plan anual de $828 MXN, ese 10% son más de $80 de diferencia inmediata. El código HORIZONSLATAM da 10% extra en planes de 12 meses o más, orientado a quien contrata por primera vez con plazo mínimo de un año. El código DOMINIO da 10% de descuento en dominio, útil para quien contrata el dominio por separado.

La garantía de reembolso de 30 días de Hostinger es el diferencial más importante antes de comprometerse con un contrato largo. Los mejores precios están en planes de 48 meses, y esa garantía reduce el riesgo de contratar sin haber probado el servicio. Para quien también compara opciones de hosting y dominios, el cupón Amazon tiene libros y cursos de desarrollo web con descuentos activos este mes.

Beneficios activos, verificados el 15 de septiembre de 2026:

HOSTINGERLATAM15: 15% extra en cualquier plan, hasta el 2 de octubre.

15% extra en cualquier plan, hasta el 2 de octubre. HOSTINGERLATAM: 10% adicional en VPS, Unlimited, Premium, Business y WordPress.

10% adicional en VPS, Unlimited, Premium, Business y WordPress. HORIZONSLATAM: 10% extra en planes de 12 meses o más, hasta el 31 de octubre.

10% extra en planes de 12 meses o más, hasta el 31 de octubre. DOMINIO: 10% de descuento en dominio, hasta el 31 de octubre.

10% de descuento en dominio, hasta el 31 de octubre. Garantía: reembolso de 30 días sin condición de plan.

Planes Hostinger, WordPress, VPS y Site Builder con IA: Cómo Elegir según tu Proyecto

Hostinger tiene descuentos activos en cinco categorías de producto este mes y la elección correcta depende del tipo de proyecto, no del porcentaje más alto en pantalla.

Para sitios personales o blogs, el Plan Single tiene 81% de descuento de forma permanente, el mayor porcentual de plan base del catálogo. El Plan Premium tiene hasta 80% Menos con HOSTINGERLATAM más dominio gratis incluido por el primer año, ideal para quien necesita crear hasta 5 sitios. El Plan Business tiene hasta 80% con el mismo código para proyectos con hasta 50 sitios y backups diarios.

Para WordPress, el hosting arranca desde $36.99 MXN al mes con HOSTINGERLATAM en contratos de 48 meses. Es el precio base más bajo del catálogo y aplica con dominio gratis en planes anuales desde $828 MXN al año con el código HOSTINGERLATAM.

Para VPS y proyectos técnicos, el hosting VPS Docker tiene 10% de descuento adicional con HOSTINGERLATAM de forma permanente. Los Agentes de AI y Automatización tienen hasta 70% de descuento en la sección de herramientas avanzadas. El Site Builder con IA tiene hasta 70% Menos con CUPONATION7, la opción más accesible para quien quiere crear un sitio sin conocimientos técnicos.

Una nota importante antes de contratar: los porcentajes de 80% y 90% corresponden al precio introductorio del primer término, especialmente en contratos de 48 meses. La tarifa de renovación al terminar ese periodo es más alta. Antes de comprometerse con un plazo largo, conviene revisar cuánto costará al renovar y si la garantía de 30 días cubre el plan elegido. Para quien también evalúa herramientas digitales y software en oferta, el cupón Babbel tiene descuentos activos en suscripciones digitales este mes.

El Veredicto de Soraya Villanueva

El pick correcto en Hostinger depende de un número que casi nadie revisa antes de contratar: el precio de renovación. Los descuentos de 80% y 90% son reales en el primer periodo, pero aplican en contratos de 48 meses que se renuevan a tarifa completa. Antes de contratar el plan más largo, calcula cuánto pagarás en el segundo ciclo. Si ese número cabe en tu presupuesto, el plan de 48 meses con HOSTINGERLATAM15 es el mayor ahorro disponible. Si no, el plan de 12 meses con HORIZONSLATAM da 10% extra y un compromiso más manejable.

Para quien contrata por primera vez, la garantía de 30 días es lo que hace que la decisión sea de bajo riesgo. CUPONATION7 con hasta 90% en web hosting es el código de mayor porcentual del catálogo y aplica en el primer periodo. Si en los primeros 30 días el servicio no cumple, Hostinger devuelve el pago. Esa garantía, combinada con un descuento de 90%, convierte una contratación de prueba en una contratación sin costo real de entrada. Verifico cada código directamente en hostinger.com/mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Hostinger

¿Cuál es el mayor descuento Hostinger activo hoy?

El mayor porcentual con código es CUPONATION7 con hasta 90% en planes de web hosting, vigente hasta el 22 de octubre. El Plan Single tiene 81% de descuento de forma permanente. Verificado el 15 de septiembre de 2026.

¿Por qué no aplica mi cupón Hostinger?

Verifica que el plan y el plazo participen en la promoción. HORIZONSLATAM aplica solo en planes de 12 meses o más. El descuento base del plan no es un cupón y no requiere código: depende del plazo de contratación elegido.

¿Cuánto cuesta Hostinger en México?

El precio más bajo es desde $36.99 MXN al mes en el Plan Single con contrato de 48 meses. El Plan Unlimited arranca desde $828 MXN al año con dominio gratis incluido. Los precios varían según el plazo elegido. Verificado el 15 de septiembre de 2026.

¿Hostinger tiene garantía de devolución?

Sí. Garantía de reembolso de 30 días sin condición de plan. Si el servicio no cumple tus expectativas, puedes solicitar la devolución dentro de ese plazo. Es especialmente relevante para contratos largos de 24 o 48 meses. Verificado el 15 de septiembre de 2026.

¿Hostinger tiene dominio gratis?

Sí. El Plan Premium, Plan Business y Plan Unlimited incluyen dominio gratis por el primer año al contratar con código HOSTINGERLATAM. El código DOMINIO da 10% adicional en dominio contratado por separado. Verificado el 15 de septiembre de 2026.

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