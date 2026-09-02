Un cupón Xiaomi es un código o beneficio que aplica descuento adicional en mi.com/mx. La mayoría de los beneficios se activan automáticamente al seleccionar el producto participante — sin necesidad de ingresar código en el checkout.

Cómo Utilizar un Cupón Xiaomi en México

Entra a Xiaomi México e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega los productos participantes al carrito. Ingresa el código en el campo de descuento durante el checkout — si el cupón es automático, el beneficio ya aparece en el resumen. Verifica que el descuento aparezca en el total. Selecciona método de pago — hay hasta 12 MSI con tarjetas participantes. Confirma el pedido — el envío gratis aplica en pedidos desde $999 MXN.

Los cupones de primera compra y el $200 extra se activan automáticamente al seleccionar el producto elegible.

Cupón Xiaomi Primera Compra y Envío Gratis: 10% + Entrega desde $999 MXN

El cupón Xiaomi primera compra da 10% de descuento de forma automática en tu primer pedido en mi.com/mx — sin código, sin fricción. El cupón general de 10% aplica también en compras recurrentes de forma automática en productos participantes. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

El xiaomi envío gratis aplica en pedidos desde $999 MXN — cubre la mayoría de smartphones, tablets y electrodomésticos del catálogo. Para compras mayores, hay hasta 12 MSI con tarjetas participantes sin necesidad de código adicional. Hay también $200 MXN extra automático en productos participantes y $500 MXN de descuento en pedidos seleccionados, vigentes hasta el 30 de septiembre.

Código de Descuento Xiaomi en Celulares POCO, Monitor Gaming y TV: hasta 25% OFF

Los mejores descuentos Xiaomi activos este mes:

Celulares POCO: hasta 25% de descuento en smartphones POCO seleccionados — el mayor porcentaje del catálogo este mes, vigente hasta el 30 de septiembre.

Monitor 2K Gaming G27Qi 2026: 16% menos — ideal para setup de trabajo o gaming entry-level, vigente hasta el 30 de septiembre.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026: 13% de descuento — una de las pantallas con mejor relación precio-calidad del catálogo Xiaomi.

Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum: 10% OFF en aspiradora mojado/seco para hogar.

Vacuum Cleaner G30 Max: 9% de descuento en el robot aspirador de gama media.

El Veredicto de Soraya Villanueva

El deal más concreto de septiembre en Xiaomi es el 25% en celulares POCO — esa línea tiene la mejor relación precio-rendimiento del catálogo y con 25% de descuento entra en territorio donde cuesta justificar pagar más por otras marcas. Si buscas smartphone de gama media este mes, ahí empezaría.

Para el monitor G27Qi con 16%: es un descuento real en un producto de nicho — si ya tenías un monitor gaming en la mira, este mes tiene precio. El cupón de primera compra con 10% automático es el arranque correcto para quien estrena en Xiaomi — sin código, sin complicación. Verifico cada código directamente en mi.com/mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Xiaomi

¿Cómo usar un código de descuento en Xiaomi México?

Los cupones de primera compra, 10% general y $200 extra se activan automáticamente sin código. Para los descuentos por producto como el 25% en POCO, selecciona el modelo participante y el precio ya aparece rebajado en el carrito.

¿Xiaomi tiene descuento en la primera compra?

Sí. 10% de descuento automático en tu primer pedido en mi.com/mx, sin necesidad de ingresar código. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

¿Xiaomi ofrece envío gratis?

Sí. Envío gratis en pedidos desde $999 MXN. Aplica en smartphones, tablets y electrodomésticos elegibles de la tienda oficial.

¿Puedo pagar a meses sin intereses en Xiaomi?

Sí. Hasta 12 MSI con tarjetas participantes en compras seleccionadas. El plazo aparece en el checkout según el monto y la tarjeta elegida.

¿Los descuentos Xiaomi aplican en toda la tienda?

No todos. Cada oferta indica los productos participantes — los descuentos por producto como el 25% en POCO o el 16% en el monitor aplican solo en los modelos señalados. Verifica antes de agregar al carrito.