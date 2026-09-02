Un cupón Xiaomi es un código o beneficio que aplica descuento adicional en mi.com/mx. La mayoría de los beneficios se activan automáticamente al seleccionar el producto participante — sin necesidad de ingresar código en el checkout.
Cómo Utilizar un Cupón Xiaomi en México
- Entra a Xiaomi México e inicia sesión o crea tu cuenta.
- Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código.
- Agrega los productos participantes al carrito.
- Ingresa el código en el campo de descuento durante el checkout — si el cupón es automático, el beneficio ya aparece en el resumen.
- Verifica que el descuento aparezca en el total.
- Selecciona método de pago — hay hasta 12 MSI con tarjetas participantes.
- Confirma el pedido — el envío gratis aplica en pedidos desde $999 MXN.
Los cupones de primera compra y el $200 extra se activan automáticamente al seleccionar el producto elegible.
Cupón Xiaomi Primera Compra y Envío Gratis: 10% + Entrega desde $999 MXN
El cupón Xiaomi primera compra da 10% de descuento de forma automática en tu primer pedido en mi.com/mx — sin código, sin fricción. El cupón general de 10% aplica también en compras recurrentes de forma automática en productos participantes. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.
El xiaomi envío gratis aplica en pedidos desde $999 MXN — cubre la mayoría de smartphones, tablets y electrodomésticos del catálogo. Para compras mayores, hay hasta 12 MSI con tarjetas participantes sin necesidad de código adicional. Hay también $200 MXN extra automático en productos participantes y $500 MXN de descuento en pedidos seleccionados, vigentes hasta el 30 de septiembre.
Código de Descuento Xiaomi en Celulares POCO, Monitor Gaming y TV: hasta 25% OFF
Los mejores descuentos Xiaomi activos este mes:
Celulares POCO: hasta 25% de descuento en smartphones POCO seleccionados — el mayor porcentaje del catálogo este mes, vigente hasta el 30 de septiembre.
Monitor 2K Gaming G27Qi 2026: 16% menos — ideal para setup de trabajo o gaming entry-level, vigente hasta el 30 de septiembre.
Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026: 13% de descuento — una de las pantallas con mejor relación precio-calidad del catálogo Xiaomi.
Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum: 10% OFF en aspiradora mojado/seco para hogar.
Vacuum Cleaner G30 Max: 9% de descuento en el robot aspirador de gama media.
El Veredicto de Soraya Villanueva
El deal más concreto de septiembre en Xiaomi es el 25% en celulares POCO — esa línea tiene la mejor relación precio-rendimiento del catálogo y con 25% de descuento entra en territorio donde cuesta justificar pagar más por otras marcas. Si buscas smartphone de gama media este mes, ahí empezaría.
Para el monitor G27Qi con 16%: es un descuento real en un producto de nicho — si ya tenías un monitor gaming en la mira, este mes tiene precio. El cupón de primera compra con 10% automático es el arranque correcto para quien estrena en Xiaomi — sin código, sin complicación. Verifico cada código directamente en mi.com/mx antes de publicarlo aquí.
Preguntas Frecuentes sobre Cupones Xiaomi
¿Cómo usar un código de descuento en Xiaomi México?
Los cupones de primera compra, 10% general y $200 extra se activan automáticamente sin código. Para los descuentos por producto como el 25% en POCO, selecciona el modelo participante y el precio ya aparece rebajado en el carrito.
¿Xiaomi tiene descuento en la primera compra?
Sí. 10% de descuento automático en tu primer pedido en mi.com/mx, sin necesidad de ingresar código. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.
¿Xiaomi ofrece envío gratis?
Sí. Envío gratis en pedidos desde $999 MXN. Aplica en smartphones, tablets y electrodomésticos elegibles de la tienda oficial.
¿Puedo pagar a meses sin intereses en Xiaomi?
Sí. Hasta 12 MSI con tarjetas participantes en compras seleccionadas. El plazo aparece en el checkout según el monto y la tarjeta elegida.
¿Los descuentos Xiaomi aplican en toda la tienda?
No todos. Cada oferta indica los productos participantes — los descuentos por producto como el 25% en POCO o el 16% en el monitor aplican solo en los modelos señalados. Verifica antes de agregar al carrito.
[Publicidad]