En el duelo del Manchester United frente al Everton de la Jornada 12 de la Premier League, los Toffees sellaron una victoria de 0-1 para dar la campana en el Old Trafford. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la expulsión de Idrissa Gana Gueye tras agredir a su compañero.

Al minuto 13 del partido, los Red Devils tuvieron una jugada que estuvo cerca de abrir el marcador. Bruno Fernandes impactó al borde del área grande, su disparo se fue a un costado del arco de Jordan Pickford y de esta forma el portugués se quedó con las ganas de celebrar.

Tras esta acción, Gana Gueye no terminó nada contento e inmediatamente encaró a su compañero Michael Keane. Ambos futbolistas del Everton tuvieron una acalorada discusión, pero el ghanés perdió la cabeza y le dio una cachetada al defensor, quien segundos antes lo había empujado.

El árbitro central se percató de lo sucedido e inmediatamente le mostró la tarjeta roja a Gueye. A pesar de haber sido expulsado, el futbolista africano seguía discutiendo con Keane, mientras Pickford y Ndiaye intentaban calmar a su compañero.

La decisión del silbante sorprendió a los propios jugadores, ya que es algo inusual ver a un árbitro expulsar a un futbolista que haya discutido o agredido a alguien de su mismo equipo.

Pese a jugar con uno menos desde el minuto 15, el Everton encontró la victoria gracias al gran gol de Dewsbury-Hall.