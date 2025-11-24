La polémica cadena de Dominik Mysterio que recibió de manos de una casa joyera mexicana

Dominik Mysterio recibió una exclusiva y lujosa cadena por parte de una casa joyera mexicana que destaca la personalidad del Megacampeón de Lucha Libre AAA. La pieza le fue entregada al hijo de Rey Mysterio durante la grabación de un video musical de un tema hecho en honor al monarca de la Caravana Tres Veces Estelar.

“Sucio Dom” es el tema del mexicano Adriel Favela en colaboración con Calle 24, un joven talento del regional mexicano. La cadena destaca por portar una exuberante pieza de (MATERIAL) con la cabeza de Dominik partida por la mitad, dejando ver la mitad de su cráneo; además de una corona de espinas como la que se colocó en la cabeza de Jesucristo previo a su crucifixión.

En la letra de la canción se hace referencia a una cadena con la cabeza de Jesucristo, por ello la marca mexicana Braggao decidió hacer una pieza personalizada para el Heredero del 619, quien se caracteriza por una incendiaria y polémica personalidad arriba y abajo del ring.

Domink Mysterio estuvo el pasado fin de semana en la capital mexicana para la función de Lucha Libre AAA del sábado 22 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en donde enfrentó al Hijo del Vikingo y Dragon Lee en duelo de parejas junto a El Grande Americano.

El Megacampeón tendrá un importante desafío el 20 de diciembre en el evento Guerra de Titanes en donde enfrentará a Los Lucha Brothers (Penta y Fénix) junto a El Grande Americano en la Arena Guadalajara de la capital del estado de Jalisco.