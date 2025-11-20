Vicente Sánchez, a un paso de regresar a la Liga MX

Más Información
Vicente Sánchez, uno de los entrenadores con mejor porcentaje de efectividad en la Liga MX, estaría cerca de volver a tener una oportunidad en el fútbol mexicano, tras darse a conocer acercamientos por sus servicios.
Luego de conquistar la Concachampions 2025 y asegurar el boleto al Mundial de Clubes para Cruz Azul, la fortuna parece sonreírle al uruguayo, quien salió de manera polémica del equipo celeste, al ver a un par de equipos buscando sumarlo a sus proyectos.
De acuerdo con información de medios en Uruguay, Sánchez es seguido por Bravos de Juárez, equipo que se encuentra jugando el “Play-In” del Apertura 2025 bajo las órdenes de su compatriota Martín Varini.
Los reportes agregan que será en los siguientes días que ambas partes puedan sentarse a compartir ideas sobre el proyecto del equipo fronterizo, que busca luchar por cosas importantes en el futuro cercano.
Bravos no sería el único equipo con la intención de fichar a Vicente Sánchez, pues también existe la posibilidad de llegar a Querétaro, equipo que tras la salida de Benjamín Mora dejó ese lugar en el banquillo libre.
