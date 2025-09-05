Verstappen arremete contra el papá de Checo Pérez; lo tacha de "cobarde"

Lejanos quedaron los roces que, en su momento, vivieron Max Verstappen y Sergio Pérez en Red Bull. Sin embargo, quienes ahora vivieron un "choque" fueron sus padres: Jos Verstappen y Antonio Pérez Garibay.

En una publicación de X, antes Twitter, Jos calificó a Pérez Garibay de “cobarde”, después de que este último diera una entrevista donde no solamente habló de las desigualdades que vivió el piloto mexicano en Red Bull, sino que también aseveró que “Checo” convirtió a “Mad Max” en campeón.

“Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”, escribió Jos Verstappen.

Anteriormente, durante una la entrevista para los micrófonos de Victory Media, Antonio Pérez Garibay lanzó lo siguiente: “'Checo' corrió para Red Bull durante cuatro años. ¿Cuántos años ganó Red Bull el campeonato? Cuatro años. 'Checo' Pérez convirtió a Verstappen en campeón. Si 'Checo' hubiera tenido el mismo coche, ahora sería campeón del mundo”.

Cabe recordar que, cuando el volante mexicano todavía formaba parte de Red Bull, constantemente dejó en claro que no se sentía cómodo con el monoplaza RB20 porque no se adaptada a su estilo de manejo. Esto provocó que no entregara los resultados deseados, dándole punto final a su historia con la escudería austriaca.

“Red Bull lo necesitaba para que Verstappen fuera campeón del mundo. Le dieron un gran coche y mantuvo detrás a un ocho veces campeón del mundo detrás: Lewis Hamilton. Así que 'Checo' tiene mucho que ver en los campeonatos del mundo de Red Bull”, concluyó Pérez Garibay.

Mientras que Max Verstappen continúa dando pelea con Red Bull, Sergio Pérez empezará un nuevo capítulo con el naciente equipo de Cadillac. Sin embargo, eso será hasta la temporada de 2026 en la Fórmula Uno.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula Uno?

Por lo pronto, Max Verstappen verá acción en el Gran Premio de Italia. La carrera será este domingo, 7 de septiembre, a las 7:00 A.M. (tiempo del centro de México).

