Uriel Antuna sobre su llegada a los Tigres: Los incomparables son la mejor afición de México

Cruz Azul y Tigres oficializaron la negociación de Uriel Antuna y este día el jugador mexicano arribó a Nuevo León para incorporarse con su nuevo equipo en la Liga MX.

Después de sonar que podría emigrar al futbol griego, su futuro seguirá en el futbol mexicano, con los Tigres de la UANL, donde se dice feliz por estar con un equipo plagado de profesionales.

“Contento por este nuevo reto en mi vida. Excelentes profesionales, excelentes personas, con varios de ellos he platicado antes, y estoy muy contento de estar acá”, declaró en su llegada al aeropuerto de Monterrey.

¿Por qué decidió jugar en los Tigres?

Además del tema económico y la oferta que representó para Cruz Azul, Uriel Antuna se dijo atraído por la afición de los Tigres, a la que no quiere defraudar. Para el extremo, jugará para “la mejor afición” del país.

“Es una institución muy grande, por lo grande que es la afición, me entusiasma mucho. La verdad es que los incomparables son la mejor afición de México y las veces que me tocó venir como rival la verdad que se me ponía la piel chinita”, aseveró.

“Ahora me toca estar acá y espero poder entregarles un poco de lo que ellos me van a dar”, agregó el elemento de 27 años.