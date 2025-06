TV Azteca explica por qué no transmitirán la Copa Oro; acusan "costos absurdos" en contundente comunicado

Para la extrañeza de miles de aficionados, TV Azteca explicó mediante un corto comunicado el porqué no transmitirán los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

Este sábado, la Selección Nacional debutó ante República Dominicana en la justa de la Concacaf y el encuentro sólo fue televisado por el Canal 5 y TUDN.

Lee también Javier Aguirre calla de nuevo sobre redadas anti migrantes; prohíben tema en su conferencia

A minutos de que iniciara el encuentro, TV Azteca lanzó un escrito para aclarar un poco más su situación en este verano con los derechos televisivos de la Selección Mexicana.

"En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección y, sobre todo, con su gente. En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro. No porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos", se lee en la pequeña misiva.

Saben que millones de mexicanos los prefieren; sin embargo, esta vez no podrán estar con ellos, aunque advierten que en 2026 estarán con la Selección Mexicana.

"Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutar con los mejores... pero no se preocupen, que en el Mundial 2026 allí vamos a estar", concluyen.

Lee también La Selección Mexicana debutará en Copa Oro sin el apoyo de sus porras; “Si no estamos todos, no podemos estar en las gradas”