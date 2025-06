La Selección Mexicana debutará en Copa Oro sin el apoyo de sus porras; “Si no estamos todos, no podemos estar en las gradas” El Ejército de Pancho Villa y Cielito Lindo compartieron un mensaje para confirmar que no podrán asistir al partido de México contra República Dominicana por las redadas en Los Ángeles

La Selección Mexicana se presentará en Copa Oro sin el apoyo de sus porras: “Si no estamos todos, no podemos estar en las gradas” / FOTO: Imago7