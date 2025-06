Andrés Vaca, molesto con Javier Aguirre por no querer a Malagón: "Espera un error para sentarlo"

La portería es una de las posiciones que más dudas generan en la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre parece no haber decidido a su arquero titular, teniendo como opciones a Raúl Rangel y Ángel Malagón, pero solamente uno será el titular.

En los últimos dos amistosos-Suiza y Turquía-Rangel fue titular frente los helvéticos; mientras que Malagón defendió el arco contra los turcos. El portero de Chivas recibió cuatro goles y añadió una derrota a sus estadísticas; el del América no recibió gol y selló la victoria.

La actuación de los porteros desató el debate sobre quién debe de ser el titular para la Copa Oro. Desde su llegada al banquillo tricolor, Aguirre ha destacado las cualidades del "Tala" Rangel, sobretodo su juego con los pies, algo que marca la diferencia con Malagón y una de las razones por las cuales podrían ser relegado a la banca.

Lee también: Jorge Campos se lanza contra Guillermo Ochoa; recomendó al portero que debe ser titular en la Selección Mexicana

A falta de unos días del debut del Tri en la Copa Oro de la Concacaf, el dueño del arco sigue siendo una duda, pero Andrés Vaca, narrador de TUDN, reveló información que daría pistas sobre el arquero titular para la Selección Mexicana.

¿Cuáles fueron las palabras de Andrés Vaca?

La posible ausencia de Malagón como portero titular de México ha causado cierta polémica, siendo el cronista quien expresó su malestar sobre la decisión que podría tomar Javier Aguirre para el torneo que disputarán

"Yo tengo información de que el Vasco Aguirre está buscando que se equivoque o que tenga una mala actuación para tener razones y sentarlo de cara a la Copa Oro. Al Vasco no le gusta Malagón, no le gusta como juega con los pies, no le gustan sus salidas y no le da seguridad, tampoco su altura", aseguró Vaca.

Primero empezaron con la campaña vs Rangel...ahora van vs el "Vasco" porque simplemente NO LE GUSTA Malagón. Como tampoco le gusta otros jugadores que tampoco ha llamado. @Andres_Vaca_ y todos esos jilguerillos del Ame se emperrarían igual si Malagón jugará en León o Pachuca? pic.twitter.com/x52mpKX05P — Neto Coutinho (@ecoutinos) June 12, 2025

En esa misma transmisión estaba Aldo Farías, también periodista de TUDN, quien no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañero y colocó a a Carlos Moreno del Pachuca como opción para el arco tricolor.

"Está mal que no le guste Malagón, le tiene que gustar a huevo, para mí la competencia está abierta. Y le voy a meter más, le gusta más el de Pachuca, (Carlos) Moreno".