Tigres vs Chivas EN VIVO - Jornada 14 - Clausura 2026 - Liga MX

La programación sabatina de la Liga MX trae consigo grandes duelos, como el de Tigres contra Chivas correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 en el Estadio Universitario.

El cuadro felino quiere buscar darle un duro golpe al líder general de la clasificación, para así continuar peleando por los puestos de Liguilla y no alejarse.

De momento, el equipo universitario marcha en la décima posición de la tabla con 17 unidades, el octavo puesto tiene 18. Ante este panorama, los de Guido Pizarro tienen la gran obligación de sacar tres puntos.

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Conoce cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX rumbo a la Jornada 13 / FOTO: Imago7

Por su parte, el Rebaño quiere continuar en el liderato de la clasificación y despegarse del Cruz Azul que es el rival que más cerca está de ellos en la pelea por el primer puesto.

Aunque el equipo de Gabriel Milito tiene un par de bajas para este encuentro como Richy Ledezma, Ángel Sepúlveda y Omar Govea, el conjunto rojiblanco está con el objetivo de sacar otros tres puntos y así conseguir su victoria número 11 del torneo.

TIGRES VS CHIVAS MINUTO A MINUTO