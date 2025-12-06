Thomas Muller, el verdugo histórico de Lionel Messi que busca arrebatarle un nuevo trofeo

Este sábado 6 de diciembre, la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS) llegará a su fin con la final entre el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps.

El conjunto estadounidense y el canadiense se enfrentarán sobre la cancha del Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, por el trofeo de la MLS.

Los dos equipos sueñan con levantar, por primera ocasión en su historia, el título de de la Liga de Estados Unidos. El duelo en el inmueble floridano será sumamente especial.

Además, la casa de las Garzas reunirá a dos figuras de las figuras más importantes del futbol moderno: Lionel Messi y Thomas Muller.

Lee también Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

El argentino y el alemán buscarán guiar a sus equipos a la primera conquista liguera de su historia y añadir una nueva hazaña a sus impresionantes carreras.

Para la Pulga, esta será la tercera oportunidad que tendrá para ganar la MLS Cup, desde su llegada al Inter Miami en 2023.

Por su parte, el ex del Bayer de Múnich apenas está viviendo su primera temporada con el Vancouver Whitecaps, pero ya está a 90 minutos de alzar el trofeo.

El duelo de esta tarde será el noveno, de manera oficial, entre Lionel Messi y Thomas Muller. La histórica rivalidad continúa alimentándose lejos del viejo continente.

La balanza se inclina a favor del jugador alemán que ha ganado siete de los ocho encuentros. Sorprendentemente, se convertido en el verdugo del argentino.

Lee también Mundial 2026: Estos son los partidos que se jugarán en Guadalajara y Monterrey

Entre las victorias que ostenta el centrocampista bávaro, resaltan la de de los octavos de final de la Champions League 2022-23, donde el Bayern de Múnich eliminó al Paris Saint-Germain con un global de 3-0.

También en la Liga de Campeones hay un triunfo aplastante de 7-0 global del Bayer de Múnich sobre el Barcelona en las semifinales de la temporada 2012-13.

El histórico 2-8 del Gigante de Baviera ante el conjunto blaugrana en los cuartos de final de la Champions League 2019-20, durante la pandemia por el COVID-19.

El único triunfo del canterano del Barcelona en el duelo directo con el alemán se dio en las semifinales de la temporada 2014-15 de la Champions League, cuando los culés eliminaron a los bávaros con un global de 5-3.

A nivel de selecciones, Alemania humilló (0-4) a Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde Thomas Muller se hizo presente con uno de los goles.

Lee también Todos los partidos confirmados del Mundial 2026 que se jugarán en México

Por su puesto, el triunfo más importante y recordado del alemán sobre Lionel Messi es en la final del Mundial de Brasil 2014, donde Alemania derrotó (1-0) a Argentina en tiempos extra con anotación de Mario Gotze.

Cabe resaltar que esta significó la primera y, hasta el momento, la única ocasión en la que las dos estrellas del futbol se han enfrentado por un trofeo de por medio.

Es importante mencionar que, en partidos amistoso, Lionel Messi y Thomas Muller se han visto las caras en dos ocasiones; ambos juegos han sido con sus selecciones, uno en 2010 y otro en 2012.

El saldo amistoso es a favor del argentino, con dos triunfos de La Albiceleste sobre la Mannschaft.

En números generales, luego de 10 duelos directos, Thomas Muller cuenta con siete triunfos, por tres de Lionel Messi. El alemán le tiene tomada la medida al argentino.

Cabe mencionar que el ganador de la MLS Cup se convertirá en el primer jugador en toda la historia en conquistar la Copa del Mundo y el trofeo de la Liga estadounidense.

Ademas, quien resulte campeón, también se unirá a una corta de lista de figuras que triunfaron en Europa y en Estados Unidos, donde aparecen David Beckham, Sebastian Giovinco, Gareth Bale y Robbie Keane.

Lee también Selección Mexicana: ¿Hasta dónde llegará el Tri en el Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial?