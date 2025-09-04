Suri Cueva, la hermana mayor que abrió el camino hacia los clavados; así nació el sueño olímpico de las Cueva

La familia Cueva Lobato está compuesta por tres jóvenes estrellas: Suri, de 15 años; así como las gemelas Lia y Mia (14).

Una historia que inició con la incursión de Suri, quien no sólo fue la primera en sumergirse en el mundo de los clavados, sino también el ejemplo para sus hermanas, quienes —al verla en la plataforma— tomaron la decisión de cambiarse y dejar la gimnasia, para iniciar una nueva etapa, motivo de orgullo para la hermana mayor.

“Me llamó la atención cómo otros chicos se lanzaban de la plataforma y el trampolín. Sé que empecé a formar este camino para las tres y es un orgullo ver cómo mis hermanas cumplen sus sueños, además de estar presente en sus éxitos. Hoy, me pongo muy nerviosa al verlas competir”, comentó Suri, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La mayor de las Cueva compartió su gusto por la fotografía y espera poder estudiar algo relacionado con los medios de comunicación. Paola Espinosa es su máximo referente en los clavados, además de que le ayudó a alcanzar el más alto nivel en sus primeros pasos.

“Siempre tuve como gran referente a Paola Espinosa y, una vez que pude entrar, la conocí y entrené con ella. Me daba consejos”, comentó.