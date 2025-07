"Siempre tenemos la obligación de ser protagonistas"; Larcamón no se esconde ante el reto con Cruz Azul en la Leagues Cup

Nicolás Larcamón tiene clara la misión, competir y trascender. El técnico de Cruz Azul aseguró que su equipo está preparado para encarar la Leagues Cup 2025 con determinación. Seattle Sounders será su primer rival y, aunque reconoció su fortaleza, dejó claro que la Máquina va en busca del triunfo.

“Estamos claros de que es una nueva edición, es nuestra participación que inicia mañana con un partido sumamente exigente contra un rival que sabemos lo fuerte que se hace en condición de local, así que tendremos que estar muy concentrados con mucho enfoque, con mucha atención y sobre todo con mucha determinación para ir en búsqueda de un partido que que es importante de cara a los resultados que se vienen sucediendo en la competencia”, señaló Larcamón en conferencia de prensa.

El argentino aceptó que existe presión por buscar el título, más aún con una camiseta como la celeste. “Lo de las presiones y lo de la expectativa generalizada de lo de la idea de de ver un equipo mexicano alcanzando el título, yo creo que es algo que obviamente nos hacemos cargo, pero sobre todas las cosas por el equipo al que representamos, por los colores que vestimos”.

Para el estratega, el torneo tiene un formato atípico que exige al máximo a cada plantel. “Es una competencia algo atípica... siempre el visitante que recorre un poco el país yendo a cada uno de los partidos que tenemos que afrontar. Siempre tenemos la obligación de ser protagonistas, de alcanzar los objetivos de la clasificación a la siguiente instancia, de ambicionar, trascender en el torneo”, explicó.

Larcamón insistió en que no se conformarán con empatar y definir en penales. Cruz Azul saldrá a ganar desde el arranque. “El futbol siempre tiene como premisa ganar y esta no es la excepción y somos un equipo que solo conoce una forma de saltar a una cancha, independientemente si es de local, si es de visitante, si es en nuestro país o es un país extranjero, vamos siempre en la búsqueda de ganar los partidos y mañana no va a ser la excepción”.

Sobre Giorgos Giakoumakis y Gabriel Fernández, el técnico aseguró que deben estar con el grupo por ser parte del club. Ambos pelean por un sitio en la ofensiva o que los vea otro equipo. “Claramente la venida también tiene que ver con una cuestión del hecho de ser jugadores actualmente del club… Estamos en una etapa de definiciones, la idea de definir ese último lugar dentro de la posición del centro del ataque””.

Finalmente, Larcamón enfatizó que este torneo representa una oportunidad para mostrar el potencial del equipo. “Confiamos mucho en lo que somos capaces, confiamos mucho en nuestros jugadores, sabemos de que tenemos un potencial más que suficiente como para para hacer una una etapa clasificatoria que nos signifique la clasificación a la siguiente instancia y bueno, Dios quiera a partir de mañana empezar a marchar firme y lograr ese primer resultado, ese primer triunfo para situarnos en la etapa de definición”.