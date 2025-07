El conductor David Faitelson suele estar involucrado en polémicas y discusiones ya sea en redes sociales o en sus distintos programas en vivo. Uno de sus mayores críticos y "rivales" ha sido Juan Carlos Gabriel de Anda, experiodista de ESPN, que en una reciente entrevista aprovechó para señalar de forma irónica las grandes polémicas que rodean al actual integrante de Televisa.

Por si fuera poco, lo hizo en el podcast 'Así de Boolas', conducido por Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, con quien ya no tendría relación alguna tras su salida de ESPN y por las polémicas acusaciones de Faitelson, asegurando que JRF era adicto a la cocaína en su etapa como conductor de TV Azteca.

"No puedes hablar de la familia de nadie, empieza en tu casa, que tu familia no se robe los maratones y te vuelvo a repetir, tu no sabes quien va a lidiar con una adicción, tu vas a tener un amigo, un primo o hermano que va a querer jugar futbol, respétale el esfuerzo, no hables de la gente o de los demás... pero ya sé, si no sé de deportes pero me pagan, mejor hablo de la vida de los demás", apuntó de Anda.

Juan Pablo Fernández no se quedó callado y aseguró que Faitelson "también tiene cola que le pisen en su vida privada".

A ese comentario, Juan Carlos comentó con un tono irónico o sarcástico que "yo no estoy para educar a nadie, si él ha sido buen padre, un buen esposo, nunca ha puesto el cuerno, si nunca ha hecho cosas imprudentes, nunca ha tratado a una mujer, nunca ha expuesto a una mujer delante de otros hombres y si está bien en todo eso, puede estar tranquilo, porque yo no tengo nada que decir. Si él ha pagado sus impuestos, si es una persona honrada, si no ha ocultado temas judiciales, puede estar en paz", concluyó, acompañado por el comentario final del hijo de Joserra, que acotó: "qué putiza".

El comentario de los maratones surge a raíz de la polémica originada en 2023, cuando el polémico periodista presumió la participación de su hija Dafne; sin embargo, días después fueron evidenciados varios participantes por supuestas trampas e iniciar su recorrido kilómetros después del punto inicial. De acuerdo con la imagen viralizada en redes sociales, inició su participación en el kilómetro 20.