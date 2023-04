Shakira le responde con 'periodicazo' a Piqué: "Orgullosa de ser latinoamericana"

La novela entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué aún no termina. Entre canciones, indirectas, y mensajes ocultos en redes y publicaciones, la expareja sigue en fuego cruzado.

Después de que el presidente de la Kings League declarara que: "Mi expareja es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tiene vida", 'Shaki' no se quedó callada y salió a defender a sus fans.

A través de una publicación en Twitter, respondió con orgullo sus orígenes junto a las banderas de todos los países de la región.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

"Shakira con un tweet uniendo a toda Latam" o mensajes en distintos idiomas como el portugués se pueden observar en los comentarios a dicha publicación de la artista.

