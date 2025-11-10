México afronta este mes sus últimos juegos de preparación del 2025, donde estará midiéndose a dos grandes rivales: Paraguay y a Uruguay, siendo esta última la selección a la que enfrentará en Torreón en la casa de Santos Laguna.

La Selección Mexicana afronta esta Fecha FIFA de noviembre con la obligación de ganar sus dos compromisos, con el fin de cerrar de la mejor manera su año futbolístico de cara al Mundial de 2026.

El presente del equipo dirigido por Javier Aguirre preocupa al propio técnico y a la misma afición, la cual sigue sin convencerse de que harán un buen papel en la Copa del Mundo del próximo año. México suma cuatro duelos seguidos sin ganar, contabilizando tres empates y una derrota que se dio el mes pasado al caer 4-0 frente Colombia.

Lee también: Christian Martinoli tunde a la Selección Mexicana: "Es la peor generación de todas"

Incondicionales, ¡tenemos una cita el próximo sábado en Torreón! ⚽️🏟️



¡Corran por sus boletos antes de que se acaben! 🎟️➡️ https://t.co/LUOf5GHkVZ#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7GRZq95O5E — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 9, 2025

Aguirre tiene un par de ausencias en su convocatoria, como el caso de Santiago Giménez, Julián Quiñones, Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez y Luis Romo por mencionar algunos.

Ambos rivales de la Selección Mexicana estarán presentes en la siguiente justa mundialista, por lo que este par de juegos representan una gran oportunidad para el equipo mexicano de mostrar su calidad, así como de algunos seleccionados para seguir llenándole el ojo a Aguirre.

Lee también: Pumas revela que José Juan Macías será operado y tardará casi un año en volver a jugar

Uno de los futbolistas que más debe de mostrarse es Armando 'Hormiga' González, quien recibió su primer llamada al equipo mayor tras coronarse campeón de goleo del Apertura 2025.

Horario y canales de los juegos de México vs Uruguay y Paraguay

México vs Uruguay

Día: Sábado 15 de noviembre

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX

México vs Paraguay