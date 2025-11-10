Más Información

Selección Mexicana: ¿Cuándo son y dónde ver EN VIVO los juegos de México vs Uruguay y Paraguay?

Ricardo Peláez sufre accidente en plena grabación junto a Inés Sainz

El espectacular golazo de chilena del mexicano David Rodríguez sobre la nieve en Canadá

Claudia Sheinbaum espera que la inversión en infraestructura para el Mundial 2026 impacte en el desarrollo del futbol femenil en México

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 regresa a casa con orgullo: “Nuestro objetivo era cambiar la historia de México"

afronta este mes sus últimos juegos de preparación del 2025, donde estará midiéndose a dos grandes rivales: Paraguay y a Uruguay, siendo esta última la selección a la que enfrentará en Torreón en la casa de Santos Laguna.

La Selección Mexicana afronta esta Fecha FIFA de noviembre con la obligación de ganar sus dos compromisos, con el fin de cerrar de la mejor manera su año futbolístico de cara al Mundial de 2026.

El presente del equipo dirigido por Javier Aguirre preocupa al propio técnico y a la misma afición, la cual sigue sin convencerse de que harán un buen papel en la Copa del Mundo del próximo año. México suma cuatro duelos seguidos sin ganar, contabilizando tres empates y una derrota que se dio el mes pasado al caer 4-0 frente Colombia.

Aguirre tiene un par de ausencias en su convocatoria, como el caso de Santiago Giménez, Julián Quiñones, Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez y Luis Romo por mencionar algunos.

Ambos rivales de la Selección Mexicana estarán presentes en la siguiente justa mundialista, por lo que este par de juegos representan una gran oportunidad para el equipo mexicano de mostrar su calidad, así como de algunos seleccionados para seguir llenándole el ojo a Aguirre.

Uno de los futbolistas que más debe de mostrarse es Armando 'Hormiga' González, quien recibió su primer llamada al equipo mayor tras coronarse campeón de goleo del Apertura 2025.

Horario y canales de los juegos de México vs Uruguay y Paraguay

México vs Uruguay

  • Día: Sábado 15 de noviembre
  • Horario: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX

México vs Paraguay

  • Día: martes 18 de noviembre
  • Horario: 19:15 horas
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX

